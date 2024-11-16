Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Будет ли реванш? Стала известна финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024
ATP
16 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 17 ноября 2024, 02:33
882
0

Будет ли реванш? Стала известна финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024

Янник Синнер и Тейлор Фритц поборются за трофей ATP Finals в Турине

16 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 17 ноября 2024, 02:33
882
0
Будет ли реванш? Стала известна финальная пара на Итоговом турнире АТР 2024
Янник Синнер и Тейлор Фритц

16 ноября состоялись матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2024 в Турине и были определены два финалиста.

В поединке за трофей сойдутся Янник Синнер (Италия, АТР 1) и Тейлор Фритц (США, ATP 5). Итальянец на старте плей-офф разобрался с Каспером Руудом (6:1, 6:2) а американец одолел Александра Зверева (6:3, 3:6, 7:6).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Синнер во второй раз в карьере (второй год подряд) проведет решающий матч на ATP Finals. В прошлом году он уступил Новаку Джоковичу. Для Фритца это будет первый финал Итогового.

Янник в Турине выиграл все 4 поединка, а Фритц – 3 из 4. Оба теннисиста вышли в плей-офф из группы Ilie Nastase Group, а в очном поединке квартета сильнее оказался лидер рейтинга АТР – 6:4, 6:4.

Всего Синнер и Фритц провели уже 4 личные встречи, счет 3:1 в пользу представителя Италии. В 2024 году Янник также одержал победу над соперником в финале US Open 2024.

Матч за трофей Итогового запланирован на воскресенье, 16 ноября. Ориентировочное время начала игры – 19:00 по Киеву.

Итоговый турнир АТР 2024. 1/2 финала

  • Янник Синнер – Каспер Рууд – 6:1, 6:2
  • Александр Зверев – Тейлор Фритц – 3:6, 6:3, 6:7 (3:7)

По теме:
Синнер разгромил Рууда в полуфинале Итогового турнира, отдав всего 3 гейма
Янник Синнер – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенсация! Зверев и Фритц определили первого финалиста Итогового турнира АТР
Янник Синнер Александр Зверев Каспер Рууд Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
Бокс | 16 ноября 2024, 08:57 1
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол

Джервонта Дэвис разнес Джейка Пола

Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Бокс | 16 ноября 2024, 08:08 0
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе

Джейк одержал победу решением судей

ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
Бокс | 16.11.2024, 07:41
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»
Футбол | 16.11.2024, 21:34
Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»
Сергей РЕБРОВ: «Мы не говорили, что нужно отходить назад»
Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Теннис | 16.11.2024, 22:07
Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Украина – Австрия – 1:0. Тяжелый сет. Цуренко не без проблем одолела Пашек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 43
Футбол
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем