Рыжий ниндзя: 5 голов-шедевров Пола Скоулза

16 ноября Пол Скоулз отмечает свое 50-летие. Этот рыжеволосый юркий манкунианский полузащитник – воплощение верности клубу, сделавшему из него звезду мирового уровня. Заякорился в стане «красных дьяволов» Пол на всю игровую карьеру. Настоящий ванклабмен! Как там отмечал создатель «золотого» МЮ на рубеже веков Алекс Фергюсон, «Скоулз – игрок, вообще не знавший другого мира, кроме МЮ». Рыжий принц на протяжении почти двух десятков лет верой и правдой служил «красным дьяволам» и является одним из олицетворений того межвекового поколения.

Игровое амплуа Скоулза? «Когда я формировал состав, я всегда хотел иметь пять-шесть универсальных исполнителей, способных выступать на нескольких позициях, – отмечал в книге «Менеджмент в стиле «Манчестер Юнайтед»: Как стать чемпионом» Алекс Фергюсон. – Они дают тренеру большую свободу действий, если нужно заменить травмированного посреди сезона игрока или изменить тактику в процессе матча». Затем сэр Алекс перечисляет фамилии игроков, которые первыми приходят на ум в этом контексте, подчеркивая, что они, мол, «прекрасно действовали на четырех или пяти позициях». И среди них, конечно, есть Пол Скоулз. Не знаю, как сэр Алекс или как вы, уважаемые читатели, но я для себя так и не ответил на вопрос: чего больше добавлял Скоулз в игру МЮ – креатива или разрушения замыслов соперника. Прекрасное видение поля и способность предвидеть действия противников пригодились и для первого, и для второго. Однако, как бы то ни было, а больше всего болельщики ценят голы, пусть даже и у не номинальных форвардов. И в этом контексте Рыжему ниндзя есть чем похвастать: неоднократно его голы представляли собой микс технического совершенства и воистину изысканного футбольного эстетства. Вспомним самые-самые красивые из них. Я не выбирал из этих голов более или менее милые оку, а расположил их в хронологическом порядке.

1. 25.02.2000. Брэдфорд – Манчестер Юнайтед

Вспомнил этот гол несколько лет назад, когда подобное получилось у защищавшего тогда цвета «Динамо» Сергея Сидорчука в запорожском матче против «Зари». У киевлян в роли Роя Кина (то есть автора голевого паса с углового) выступил Николай Шапаренко. Всегда удивлял оптимизм архитекторов подобных розыгрышей: шанс на успех минимален, а, вот поди ж ты, есть дерзкие экспериментаторы. И получается у них порой, казалось бы, неисполнимое!

2. 10.04.2000. Мидлсбро – Манчестер Юнайтед

Как там назвали этот выстрел Пола британские медийщики, «гол-ракета». За это произведение футбольного искусства Скоулз был удостоен приза за «Гол месяца» в английской премьер-лиге.

3. 12.06.2000. Португалия – Англия

Этот гол Скоулза привлек мое внимание из-за того, что нечасто у футболиста, чей рост составляет всего 168 см, получаются столь точные и неудобные для вратарей удары головой. Траектория – сумасшедшая, а шансов у капитана португальской сборной Витора Байи не было. Хотя в целом болельщики сборной Англии предпочитают не вспоминать этот матч, ведь португальцы соорудили суперкамбэк: проигрывая 0:2 уже на 18-й минуте матча, вырвали, в итоге, победу над родоначальниками футбола.

4. 23.12.2006. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Снова – угловой, правда, здесь Скоулз вовремя и эффективно отреагировал не на подачу партнера по команде, а на неумелые защитные действия оппонентов. И это голевое наследие Рыжего принца было удостоено приза за «Гол месяца» в английской премьер-лиге. Британские медийщики относительно этого выстрела Пола уже использовали не слово «ракета», а больше пользовались прилагательным «магический».

5. 29.04.2008. Манчестер Юнайтед – Барселона

В этом голе прекрасно все: подстерегание ошибки соперника (а таковым был не кто иной, как действующий чемпион мира Джанлука Дзамбротта), мгновенное принятие решения (и решения правильного!), идеальное исполнение (шансов отбить удар у кипера «Барсы» Виктора Вальдеса не было), непревзойденная голевая красота и, в конце концов, исключительная важность самого гола (цена вопроса – выход в финал Лиги чемпионов!).

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А еще у Рыжего ниндзя были расчетливое перебрасывание мяча через кипера «Панатинаикоса» в Лиге чемпионов в сезоне-2000/01, точный дальний выстрел по воротам «Эвертона» в сезоне-2002/03, эффектный обыгрыш едва ли не всей обороны «Блэкберна» в сезоне-2006/07. Но, несмотря на такое разнообразие голевых шедевров, наибольшей игровой добродетелью восемнадцатки (да, играл Пол и под 10-м, и под 22-м, да даже под 24-м номером, но лучшие годы полузащитника прошли именно под 18-м) манкунианцев было другое. Алекс Фергюсон дал, по-моему, самую точную характеристику Скоулзу-игроку: «Мудрый, с ювелирными передачами в центре поля». И во многом благодаря труду этого рыжеволосого ювелира, несмотря на траблы со здоровьем, слишком рельефно проступившие ближе к концу игровой карьеры (бронхиальная астма, болезнь Осгуда-Шлаттера, т. е. остеохондропатия бугристости большеберцовой кости, а также определенные проблемы со зрением), МЮ завоевал немало титулов. Таковых лично у Пола – целых четверть сотни! Уникальная карьера (вся – в родном клубе, что случается все реже в наше время) под руководством, как сам Скоулз отмечал, «лучшего тренера всех времен». Рискну утверждать, что вклад Пола в то, что на рубеже столетий-тысячелетий в наших широтах появилось немало глоров МЮ, огромен (и выпестовали эти ребята в себе зависть к завсегдатаям «Олд Траффорд», которые имели возможность регулярно воочию наблюдать магию команды Алекса Фергюсона). Что ж, здоровья и долгих лет плодотворной футбольной деятельности (в том числе и в развитии клуба родного городка «Солфорд Сити») – юбиляру!

Алексей РЫЖКОВ