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Колос Ковалевка
16.11.2024 14:00 – FT 1 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:00
460
0

Сыграли 120 минут. Заря проиграла команде УПЛ

Колос забил один гол

16 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:00
460
0
Сыграли 120 минут. Заря проиграла команде УПЛ
ФК Колос

Колос и Заря, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг в Ковалевки. Соперники сыграли четыре тайма по 30 минут, а победу одержали хозяева благодаря голу Безбородько в конце встречи.

В УПЛ Колос с 13 очками идет 11-м, а у Зари 15 пунктов и 10-е место.

Контрольный матч

«Колос» Ковалевка – «Заря» Луганск (1:0)
Гол: Безбородько 104

«Заря»: Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Писаренко, 90), Нваезе (Джордан, 60), Башич (Василец, 60), Тронтель (Задорожный, 90), Вантух (Жуниньо, 60), Хахлев (Дришлюк) 60), Кораблин (Волошин, 60), Кирюханцев (Супряга, 60), Вакула (Хахлев, 90), Будковский (Слесарь, 60)

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Колос Ковалевка Заря Луганск контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Колос - Заря
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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