16.11.2024 14:00 – FT 1 : 5
Украина. Премьер лига16 ноября 2024, 18:28 |
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Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ
Одесская команда одолела Оболонь
16 ноября 2024, 18:28 |
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Оболонь и Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг в Киеве. Одесская команда выиграла со счетом 5:1, команды провели три тайма по 35 минут.
В турнирной таблице Черноморец с 12 очками находится на 13-й позиции, а у Оболони 9 пунктов и 15-е место.
Контрольный матч
Оболонь – Черноморец 1:5
Голы: Суханов – Билошевский, Ермаков, Янаков, Мозес, Хромей
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