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Оболонь
16.11.2024 14:00 – FT 1 : 5
Черноморец
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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 18:28 |
401
0

Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ

Одесская команда одолела Оболонь

16 ноября 2024, 18:28 |
401
0
Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ
ФК Черноморец

Оболонь и Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг в Киеве. Одесская команда выиграла со счетом 5:1, команды провели три тайма по 35 минут.

В турнирной таблице Черноморец с 12 очками находится на 13-й позиции, а у Оболони 9 пунктов и 15-е место.

Контрольный матч

Оболонь – Черноморец 1:5
Голы: Суханов – Билошевский, Ермаков, Янаков, Мозес, Хромей

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Черноморец Одесса Оболонь Киев Оболонь - Черноморец контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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