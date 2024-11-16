Матч с шестью голами. Черноморец провел игру с командой УПЛ

Оболонь и Черноморец, заполняя паузу на матчи сборных, провели спарринг в Киеве. Одесская команда выиграла со счетом 5:1, команды провели три тайма по 35 минут.

В турнирной таблице Черноморец с 12 очками находится на 13-й позиции, а у Оболони 9 пунктов и 15-е место.

Контрольный матч

Оболонь – Черноморец 1:5

Голы: Суханов – Билошевский, Ермаков, Янаков, Мозес, Хромей