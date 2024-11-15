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Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:39
49
0

4 тайма по 35 минут. Оболонь и Чорноморець сыграют спарринг

Пивовары решили провести международную паузу с пользой

15 ноября 2024, 16:38 | Обновлено 15 ноября 2024, 16:39
49
0
4 тайма по 35 минут. Оболонь и Чорноморець сыграют спарринг
ФК Оболонь

Во время международного перерыва в УПЛ «пивовары» проведут контрольный матч против одесского «Черноморца». Встреча состоится 16 ноября, в субботу, на домашнем стадионе «Оболонь Арена». Начало матча в 11:30.

Поединок пройдет без зрителей, трансляция не планируется.

Этот товарищеский матч позволит футболистам поддерживать оптимальную физическую форму. Также тренерский штаб хочет провести просмотр игроков, которые не получают достаточного количества игровой практики.

Известно, что по формату команды сыграют четыре тайма по 35 минут.

Свой следующий официальный матч в рамках УПЛ «Оболонь» проведет против «Кривбасса». Поединок состоится 24 ноября в 13:00 на «Оболонь Арене» и станет последним домашним матчем «Оболонцев» в 2024 году.

Після перемоги над черкаським ЛНЗ в останньому матчі футболісти «Оболоні» отримали чотири вихідних дні для відпочинку.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец Одесса Сергей Шищенко Александр Бабич товарищеские матчи
Олександр Сільченко Источник: ФК Оболонь
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