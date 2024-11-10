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  4. Стало известно, как Шищенко наградил Оболонь за победу над ЛНЗ
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 18:21 |
1105
0

Стало известно, как Шищенко наградил Оболонь за победу над ЛНЗ

В паузе чемпионата киевлян ждет контрольный матч

10 ноября 2024, 18:21 |
1105
0
Стало известно, как Шищенко наградил Оболонь за победу над ЛНЗ
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Как стало известно Sport.ua после победы в 13 туре над ЛНЗ – 1:0, футболисты «Оболони» были отмечены аж четырьмя выходными днями.

По имеющимся данным несколько подопечных Сергея Шищенко не избежали в Черкассах микротравм и поэтому ноябрьская пауза в УПЛ, вызванная матчами сборных была своевременной и позволит игрокам восстановиться без ущерба командным интересам. Более того, рулевой Сергей Шищенко надеется, что 16 ноября, когда «пивовары» будут проводить спарринг с «Черноморцем», все уже будут в строю.

Очередной календарный матч «Оболонь» проведет 24 ноября, когда будет принимать «Кривбасс».

Ранее мы сообщали, что рулевой «пивоваров» Сергей Шищенко рассказал, когда его подопечным было тяжелее всего сдерживать натиск ЛНЗ в матче 13 тура УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Оболонь Сергей Шищенко товарищеские матчи инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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