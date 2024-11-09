Сергей ШИЩЕНКО: «Оболонь создала больше моментов, чем ЛНЗ»
Кормчий «пивоваров» – о победе над черкащанами
В 13 туре УПЛ футболисты «ЛНЗ» довольно неожиданно уступили дома аутсайдеру – «Оболони» – 0:1.
Руководитель «пивоваров» Сергей Шищенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда его подопечным было труднее сдерживать давление хозяев:
«Черкащане очень активно начали, в первые минут пятнадцать их игровое преимущество сомнений не вызывало. Черкащане лучше перемещались, больше владели мячом. Но каких-то дивидендов это им не принесло, потому что мы действовали организованно, компактно и постепенно отодвинули игру от своих ворот. Сказались наши резкие выпады, ведь хозяева наступали большими силами и при потере мяча не всегда успевали возвращаться к своим владениям.
По созданным опасным моментам мы ЛНЗ превосходили и свой гол заслужили. Был он не случайный, а трудовой. Могли забить еще, но на высоте был кипер соперников. Нам пока очень тяжело даются голы, однако этого даже одного точного удара хватило для победы».
«Оболонь» завоевала уже вторую победу в УПЛ и занимает 15 место, набрав девять очков.
Ранее мы сообщали, что появилось видео, как вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ против «Оболони».
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