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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:07
125
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Оболонь создала больше моментов, чем ЛНЗ»

Кормчий «пивоваров» – о победе над черкащанами

09 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 09 ноября 2024, 22:07
125
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Оболонь создала больше моментов, чем ЛНЗ»
ФК Оболонь Сергей Шищенко

В 13 туре УПЛ футболисты «ЛНЗ» довольно неожиданно уступили дома аутсайдеру – «Оболони» – 0:1.

Руководитель «пивоваров» Сергей Шищенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда его подопечным было труднее сдерживать давление хозяев:

«Черкащане очень активно начали, в первые минут пятнадцать их игровое преимущество сомнений не вызывало. Черкащане лучше перемещались, больше владели мячом. Но каких-то дивидендов это им не принесло, потому что мы действовали организованно, компактно и постепенно отодвинули игру от своих ворот. Сказались наши резкие выпады, ведь хозяева наступали большими силами и при потере мяча не всегда успевали возвращаться к своим владениям.

По созданным опасным моментам мы ЛНЗ превосходили и свой гол заслужили. Был он не случайный, а трудовой. Могли забить еще, но на высоте был кипер соперников. Нам пока очень тяжело даются голы, однако этого даже одного точного удара хватило для победы».

«Оболонь» завоевала уже вторую победу в УПЛ и занимает 15 место, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ против «Оболони».

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ЛНЗ - Оболонь Сергей Шищенко Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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