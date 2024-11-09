Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:34
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ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ
Голкипер Евгений Кучеренко спас свою команду от пропущенного гола
09 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:34
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9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской премьер-Лиги, в котором сыграли ЛНЗ и «Оболонь». Гости сенсационно победили со счетом 1:0.
Вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко в одном из эпизодов совершил невероятный сейв. Голкипер успел среагировать на удар соперника и перевел мяч на угловой.
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