ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ

9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской премьер-Лиги, в котором сыграли ЛНЗ и «Оболонь». Гости сенсационно победили со счетом 1:0.

Вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко в одном из эпизодов совершил невероятный сейв. Голкипер успел среагировать на удар соперника и перевел мяч на угловой.