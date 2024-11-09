Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:34
455
0

ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ

Голкипер Евгений Кучеренко спас свою команду от пропущенного гола

09 ноября 2024, 16:43 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:34
455
0
ВИДЕО. Вратарь ЛНЗ совершил невероятный сейв в матче УПЛ
Евгений Кучеренко

9 ноября состоялся матч 13-го тура Украинской премьер-Лиги, в котором сыграли ЛНЗ и «Оболонь». Гости сенсационно победили со счетом 1:0.

Вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко в одном из эпизодов совершил невероятный сейв. Голкипер успел среагировать на удар соперника и перевел мяч на угловой.

По теме:
«Не знаю, с чем связано». Тренер Карпат оценил поражение и два пенальти
Александрия установила новый клубный рекорд. Сколько не проигрывают?
Хет-трик Кампуша. Александрия дома разобралась с Карпатами
чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь Евгений Кучеренко Украинская Премьер-лига
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы попробовали все». Тренер Ромы рассказал о главной проблеме команды
Футбол | 09 ноября 2024, 16:28 0
«Мы попробовали все». Тренер Ромы рассказал о главной проблеме команды
«Мы попробовали все». Тренер Ромы рассказал о главной проблеме команды

Юрич считает, что ситуацию можно исправить

Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Теннис | 08 ноября 2024, 21:10 24
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира

Коко в двух сетах одолела Арину в Эр-Рияде и поборется за титул WTA Finals 2024

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09.11.2024, 04:45
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Футбол | 09.11.2024, 04:20
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
Футбол | 09.11.2024, 12:04
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 1
Бокс
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
08.11.2024, 17:42
Бокс
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 276
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем