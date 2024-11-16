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  4. 10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко
Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 10:31 |
364
3

10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко

Вероятность переезда Николая в Турцию не такая уж и высокая

16 ноября 2024, 10:31 |
364
3
10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Накануне в турецких СМИ вновь после паузы в несколько месяцев появилась информация об интересе тамошнего «Трабзонспора» к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

Сообщалось, в частности, что главный тренер «бордово-синих» Шенол Гюнеш посетит поединок Лиги наций между Грузией и Украиной, который состоится сегодня, чтобы воочию оценить возможности хавбека, за которого его клуб якобы зимой будет готов заплатить 10 миллионов евро.

Впрочем, по данным Taka Gazete, даже если в «Трабзонспоре» решат договариваться по трансферу Шапаренко, то будут не готовы платить 10 миллионов, а намерены выдвигать собственные условия в переговорах с «Динамо».

Контракт Шапаренко с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года, и этот фактор, как считают в Турции, будет вынуждать «Динамо» идти на уступки по финансовым вопросам.

Шапаренко в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Динамо», в которых отличился 4 голами и 9 ассистами.

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Николай Шапаренко трансферы УПЛ Динамо Киев Трабзонспор трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Перець
Нах воно йому потрібно, мінімум Італія та Іспанія максимум Англія 
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+1
Saar
Яка турецька Ліга!???????? 
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+1
Ddd196
10 млн за шапаренка ? Це смішно.3 або 4 максімум 
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0
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