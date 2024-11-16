10 миллионов платить не готовы. Трабзонспор будет торговаться по Шапаренко

Накануне в турецких СМИ вновь после паузы в несколько месяцев появилась информация об интересе тамошнего «Трабзонспора» к хавбеку «Динамо» и сборной Украины Николаю Шапаренко.

Сообщалось, в частности, что главный тренер «бордово-синих» Шенол Гюнеш посетит поединок Лиги наций между Грузией и Украиной, который состоится сегодня, чтобы воочию оценить возможности хавбека, за которого его клуб якобы зимой будет готов заплатить 10 миллионов евро.

Впрочем, по данным Taka Gazete, даже если в «Трабзонспоре» решат договариваться по трансферу Шапаренко, то будут не готовы платить 10 миллионов, а намерены выдвигать собственные условия в переговорах с «Динамо».

Контракт Шапаренко с киевским клубом рассчитан до лета 2025 года, и этот фактор, как считают в Турции, будет вынуждать «Динамо» идти на уступки по финансовым вопросам.

Шапаренко в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Динамо», в которых отличился 4 голами и 9 ассистами.