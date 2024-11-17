«У меня есть только один минус!» Милевский удивил откровенным заявлением
Артем пофилософствовал в Instagram
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский вышел на публику с откровенным заявлением. Футболист заявил, что у него только один минус.
«У меня есть только один минус! Сколько меня не изменяй, всегда приду на помощь», – написал Милевский в своем новом сообщении в Instagram.
Сейчас Артём выступает за «IGNIS» в украинской футбольной Медиалиге. За карьеру Артем поиграл за «Динамо», «Минай», «Кишварду» и другие клубы.
Ранее сообщалось, что Артем забил невероятный гол за «IGNIS», чем напомнил фанатам себя в лучшие времена.
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