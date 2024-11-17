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  4. «В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 09:52 |
881
2

«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба

У бывшего нападающего «Динамо» динамовское сердце

17 ноября 2024, 09:52 |
881
2
«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин высказался относительно своего будущего после ухода из казахского «Ордабасы».

– Какие твои дальнейшие планы?

– Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим.

– Будешь рассматривать любые предложения или есть какие-то предпочтения?

– Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

– Можно ли допустить твое возвращение в Украинскую Премьер-лигу?

– Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное – это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.

– Предложение от «Шахтера» рассмотрел бы?

– В «Шахтер» не перейду ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце. Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника «Динамо».

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Лобановський грав і в ДК, і в Шахтарі.  
Коньков грав за Шахтар, а потім був лідером ДК.  
Чанов грав в Шахтарі, а потім в ДК.  
Ребров грав в Шахтарі, а потім в ДК. 
І все завжди було нормально. 
Мало того, Шахтар регулярно допомагав ДК в чемпіонаті СРСР.  
Але коли до влади в українському футболі прийшли шубкіси(опзж, сдпу-о) та ахмєтаффци (партія регіонів), так зразу посіяли ворожнечу та ненависть між українцями, якої ніколи не були до того.
Виявляється, що (!) Бєсєдін не лише погано в школі вчився, але і не знає історії ДК, біографії знакових гравців київського клубу. 
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+1
Burevestnik
такій заяві мабуть шахтьорківські дуже засмутились.  
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+1
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