«В Шахтер не перейду». Беседин рассказал о выборе будущего клуба

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин высказался относительно своего будущего после ухода из казахского «Ордабасы».

– Какие твои дальнейшие планы?

– Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим.

– Будешь рассматривать любые предложения или есть какие-то предпочтения?

– Конечно, хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

– Можно ли допустить твое возвращение в Украинскую Премьер-лигу?

– Все может быть. Сейчас такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное – это семья, не хотелось бы подвергать их опасности.

– Предложение от «Шахтера» рассмотрел бы?

– В «Шахтер» не перейду ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце. Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника «Динамо».