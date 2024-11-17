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17 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:00
481
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«Специфическая лига». Беседин назвал главный минус чемпионата Казахстана

Артем Беседин расказал о своем периоде карьеры в «Ордабасы»

17 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 17 ноября 2024, 11:00
481
2
«Специфическая лига». Беседин назвал главный минус чемпионата Казахстана
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин, недавно покинувший «Ордабасы» рассказал о периоде в казахстанском клубе. Футболист заявил, что местный чемпионат достаточно специфичен.

– У тебя закончился контракт. Что-то обсуждали с руководством «Ордабасы»?

– Закончился контракт, и мы пожелали друг другу удачи. Дело в том, что в Казахстане нет такого, как, например, в «Динамо» или на Кипре, где я выступал. Там, как минимум, за полгода до окончания контракта руководство клуба общается с футболистом о его будущем.

В Казахстане сделка чаще всего рассчитана на год и только на самом финише, как говорится, по факту речь идет о будущем. Это разный уровень организации процесса. У меня есть с чем сравнивать. Просто в Казахстане практически все клубы государственные, может быть, поэтому им так удобнее работать с футболистами. Во всяком случае, могу сказать только спасибо Казахстану и «Ордабасе» за те полтора года, которые я здесь провел.

– Что можешь сказать о своем периоде, проведенном в этой казахстанской команде?

– В Казахстане специфическая лига. Однако всегда можно добиваться лучшего. Я не очень доволен, но после таких травм, которые у меня были, трудно приходить в себя. Наверное, мало кто поймет меня, и никому такого не пожелаешь. В любом случае я не говорю это как отговорки, но я хотел, верил и надеялся, что все сложится лучше.

Во всяком случае, это для меня опыт. Я вместе с «Ордабасами» становился чемпионом Казахстана, чего клуб раньше не достигал в своей истории. В этом году команда тоже неплохо выступала, но смазала концовку сезона и не смогла повторить свое достижение. Сейчас важно сделать выводы и двигаться дальше.

– Ты сказал, что чемпионат Казахстана специфический. Почему?

– Хотя бы потому, что половина команд выступает на синтетическом покрытии. К тому же, погода вносила свои коррективы. К примеру, мы вылетали из Чимкента, где было +20 градусов, в город, где минусовая температура. При этом лететь нужно было 2000 км. Это сказывалось на готовности команды, – сказал Артем.

Ранее Беседин рассказал, что занимается поисками нового клуба, заявив, что никогда не перейдет в донецкий «Шахтер»

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чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы Артем Беседин
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Якщо в школі вчити основи географії, то можна дізнатися, що Казахстан - це держава яка в 4.5 раз більша за Україну (яка є найбільшою державою в Європі) за своєю площею земель. 
Тобто це величезна країна, 9-а за площею в світі.
Плюс клімат там зовсім інший. Та ще багато інших відмінностей. 
Але навіщо футболістам знати такі дрібниці до переходу в казахський клуб. 
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