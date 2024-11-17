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17 ноября 2024, 02:26 |
141
1

ФОТО. Потрясающая тиктокерша соблазнила партнера Мудрика по Челси

Знакомьтесь с Марией Риерой

17 ноября 2024, 02:26 |
141
1
ФОТО. Потрясающая тиктокерша соблазнила партнера Мудрика по Челси
Instagram. Мария Риера

Одноклубник Михаила Мудрика по «Челси» – нападающий Марк Гию – начал встречаться с популярной испанской моделью, инфлюенсеркой и тиктокершей Марией Риерой.

Девушка появилась на «Стэмфорд Бридж» в компании сестры испанского форварда.

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Марии 23 года, она очень популярна в соцсетях – на её Instagram подписано 737 тысяч, а на TikTok – 970 тысяч фолловеров.

Риера обожает серфинг и смешанные единоборства, несмотря на хрупкий вид, девушка очень крепка и сильна.

Мария уже сотрудничает с такими брендами как L'Oreal.

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фото lifestyle Челси Михаил Мудрик Марк Гию девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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dimando560
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