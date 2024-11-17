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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 10:15 | Обновлено 17 ноября 2024, 10:16
93
0

«Он – душа команды». Маркевич назвал главный козырь Зозули

Специалист вспомнил период сотрудничества с форвардом

17 ноября 2024, 10:15 | Обновлено 17 ноября 2024, 10:16
93
0
«Он – душа команды». Маркевич назвал главный козырь Зозули
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к украинскому форварду Роману Зозуле, с которым в свое время работал в днепропетровском «Днепре».

«Было бы больше таких людей, как Зозуля – жилось бы нам гораздо лучше.

«К сожалению, Романа немного преследовали травмы, он играл не так часто, как хотелось, но все равно забивал важные голы: тому же «Аяксу» и «Шахтеру». Он – душа команды, боец, что на поле, что вне его – скромный человек. Зозуля стал одним из лидеров «Днепра», – сказал Маркевич.

За свою профессиональную карьеру Зозуля поиграл в «Динамо», «Днепре», «Альбасете», «Бетисе» и других футбольных клубах.

Ранее сообщалось, что Артем Федецкий сравнил Романа Зозулю с самой главной звездой «Манчестер Сити».

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Роман Зозуля Мирон Маркевич Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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