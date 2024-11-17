«Он – душа команды». Маркевич назвал главный козырь Зозули
Специалист вспомнил период сотрудничества с форвардом
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к украинскому форварду Роману Зозуле, с которым в свое время работал в днепропетровском «Днепре».
«Было бы больше таких людей, как Зозуля – жилось бы нам гораздо лучше.
«К сожалению, Романа немного преследовали травмы, он играл не так часто, как хотелось, но все равно забивал важные голы: тому же «Аяксу» и «Шахтеру». Он – душа команды, боец, что на поле, что вне его – скромный человек. Зозуля стал одним из лидеров «Днепра», – сказал Маркевич.
За свою профессиональную карьеру Зозуля поиграл в «Динамо», «Днепре», «Альбасете», «Бетисе» и других футбольных клубах.
Ранее сообщалось, что Артем Федецкий сравнил Романа Зозулю с самой главной звездой «Манчестер Сити».
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