«Он – душа команды». Маркевич назвал главный козырь Зозули

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к украинскому форварду Роману Зозуле, с которым в свое время работал в днепропетровском «Днепре».

«Было бы больше таких людей, как Зозуля – жилось бы нам гораздо лучше.

«К сожалению, Романа немного преследовали травмы, он играл не так часто, как хотелось, но все равно забивал важные голы: тому же «Аяксу» и «Шахтеру». Он – душа команды, боец, что на поле, что вне его – скромный человек. Зозуля стал одним из лидеров «Днепра», – сказал Маркевич.

За свою профессиональную карьеру Зозуля поиграл в «Динамо», «Днепре», «Альбасете», «Бетисе» и других футбольных клубах.

Ранее сообщалось, что Артем Федецкий сравнил Романа Зозулю с самой главной звездой «Манчестер Сити».