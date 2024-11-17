«Помешал обеим командам». Герой Грузии назвал причину ничьей против Украины

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций:

«С Украиной у нас была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге ничья стала логичным результатом. На мой взгляд, в конце матча я сделал важные сейвы, и я рад, что помог команде».

В матче против Украины Гиорги Мамардашвили всего совершил 3 сейва, 2 из которых – на 90+2 минуте после двух подряд ударов от Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко.