Лига наций17 ноября 2024, 10:48 |
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«Помешал обеим командам». Герой Грузии назвал причину ничьей против Украины
Гиорги Мамардашвили считает, что дождь внес свои коррективы
17 ноября 2024, 10:48 |
1007
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Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций:
«С Украиной у нас была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге ничья стала логичным результатом. На мой взгляд, в конце матча я сделал важные сейвы, и я рад, что помог команде».
В матче против Украины Гиорги Мамардашвили всего совершил 3 сейва, 2 из которых – на 90+2 минуте после двух подряд ударов от Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко.
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