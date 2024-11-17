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  4. «Помешал обеим командам». Герой Грузии назвал причину ничьей против Украины
Лига наций
17 ноября 2024, 10:48 |
1007
0

«Помешал обеим командам». Герой Грузии назвал причину ничьей против Украины

Гиорги Мамардашвили считает, что дождь внес свои коррективы

17 ноября 2024, 10:48 |
1007
0
«Помешал обеим командам». Герой Грузии назвал причину ничьей против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций:

«С Украиной у нас была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге ничья стала логичным результатом. На мой взгляд, в конце матча я сделал важные сейвы, и я рад, что помог команде».

В матче против Украины Гиорги Мамардашвили всего совершил 3 сейва, 2 из которых – на 90+2 минуте после двух подряд ударов от Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко.

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Гиорги Мамардашвили сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина
Дмитро Вербинський Источник
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