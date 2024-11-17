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ITF
17 ноября 2024, 08:11 |
71
0

Австралия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

17 ноября 2024, 08:11 |
71
0
Австралия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Австралии встретится с командой Словакии. Ориентировочное время начала противостояния – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд будет известны позднее. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победительницы поединка Австралия – Словакия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Канады, либо против Великобритании.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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