Австралия – Словакия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
17 ноября продолжатся матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Австралии встретится с командой Словакии. Ориентировочное время начала противостояния – 11:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы команд будет известны позднее. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Победительницы поединка Австралия – Словакия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Канады, либо против Великобритании.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
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