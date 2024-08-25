Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

25 августа на стадионе Дин Корт в Борнмуте пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут встретится с Ньюкаслом. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда Борнмут начинает третий сезон кряду в АПЛ. Перед прошлым сезоном, следуя местной британской футбольной моде, в клуб был приглашен испанский специалист Андони Ираола. Для молодого тренера, это был первый подобный опыт работы за границей, и проблем хватало, особенно поначалу. Но в итоге он с вишнями после затяжных неудачных серий начал показывать стабильно неплохие результаты, в итоге финишировав на 12-й позиции.

Сейчас у него новая задача: выстроить игру в атаке без забивного Доминика Соланке – руководство клуба просто не могло отказаться от предложения в 60+ миллионов евро. Эти средства позволили купить у Барселоны Араухо, а у Порту – Эванилсона. Но станет ли бразилец достойной заменой для Доминика? Борнмут в матче с Ноттингем Форест сумел избежать поражения благодаря голу Семеньо, который на 86-й минуте сравнял счет (1:1).

Ньюкасл

Клуб Ньюкасл в прошлом сезоне слишком много сил потратил на борьбу в Лиге чемпионов. Долгожданное возвращение в ЛЧ обернулось болезненной неудачей в виде последнего места, пусть и в сильной компании. Только во втором круге АПЛ сороки сумели снова набрать неплохие обороты, и в итоге финишировали на 7-й позиции, по дополнительным показателям обойдя Манчестер Юнайтед.

Правда, победа МЮ в Кубке Англии оставила Ньюкасл без пропуска даже в Лигу конференций. А угрозы со стороны финансового фэйр-плей ограничили трансферную активность попытками подписать Гехи и решением выложить 10 миллионов евро за почти не забивающего Осулу. Ньюкасл выиграл матч с Саутгемптоном благодаря голу Жоэлингтона в раздевалку (1:0).

Статистика личных встреч

Сороки не проигрывали 8 раз кряду в очных поединках. Но в прошлом сезоне вишни, наконец-то, выиграли, а потом свели второй матч к ничьей.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET отдает небольшое преимущество гостям. Сороки выглядят симпатично – ставим на то, что они выиграют с форой 0 (коэффициент – 1.66).