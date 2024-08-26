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Чемпионат Англии
Борнмут
25.08.2024 16:00 – FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
26 августа 2024, 01:23 | Обновлено 26 августа 2024, 01:45
19
0

Борнмут – Ньюкасл – 1:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Английской Премьер-лиги

26 августа 2024, 01:23 | Обновлено 26 августа 2024, 01:45
19
0
Борнмут – Ньюкасл – 1:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

25 августа состоялись матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный сыграл за Борнмут весь матч против Ньюкасла (1:1).

АПЛ. 2-й тур, 25 августа

Борнмут – Ньюкасл – 1:1

Голы: Тавернье, 37 – Гордон, 76

Борнмут: Нето, Керкез, Сенеси, Забарный, Араухо (Смит, 86), Кристи (Скотт, 64), Кук, Тавернье (Джеббисон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72), Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 72).

Ньюкасл: Поуп, Келли (Холл, 69), Берн, Крафт, Ливраменто (Триппьер, 58), Бруно Гимараес, Лонгстафф (Уиллок, 70), Жоэлинтон, Мерфи (Барнс, 58), Гордон (Альмирон, 89), Исак.

Предупреждения: Кристи (13), Сенеси (88), Берн (89), Жоэлинтон (90+6), Ираола (90+5).

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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