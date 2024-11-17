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  4. «Это 100%». Федецкий рассказал, какой частью тела Зозули проще забивать
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 10:35 |
312
0

«Это 100%». Федецкий рассказал, какой частью тела Зозули проще забивать

Роман очень хорошо играл головой

17 ноября 2024, 10:35 |
312
0
«Это 100%». Федецкий рассказал, какой частью тела Зозули проще забивать
УАФ. Роман Зозуля

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нападающем Романе Зозуле:

– Когда-то Коноплянка шутил, что Зозуле, который находится в метре от ворот, будет легче упасть и забить головой, чем сделать это ногами.

– Это 100%. Это такие нападающие, против которых очень трудно играть, в частности на стандартах. Могу сравнить его с Калиничем, хотя тот немножко массивнее, но по стилю ведения борьбы они похожи. Оба такие надоедливые, что будут даже за проигранный мяч бороться до конца, будут биться за каждый момент, даже если ситуация не из самых благоприятных. Они всегда будут где-то лезть и провоцировать защитников.

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Роман Зозуля Артем Федецкий Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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