«Это 100%». Федецкий рассказал, какой частью тела Зозули проще забивать

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о нападающем Романе Зозуле:

– Когда-то Коноплянка шутил, что Зозуле, который находится в метре от ворот, будет легче упасть и забить головой, чем сделать это ногами.

– Это 100%. Это такие нападающие, против которых очень трудно играть, в частности на стандартах. Могу сравнить его с Калиничем, хотя тот немножко массивнее, но по стилю ведения борьбы они похожи. Оба такие надоедливые, что будут даже за проигранный мяч бороться до конца, будут биться за каждый момент, даже если ситуация не из самых благоприятных. Они всегда будут где-то лезть и провоцировать защитников.