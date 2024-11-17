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  4. «Очень по нам ударил». Игрок Грузии объяснил, как они не победили Украину
Лига наций
17 ноября 2024, 11:09 |
1686
0

«Очень по нам ударил». Игрок Грузии объяснил, как они не победили Украину

Гурам Кашия считает, что на матч повлиял автогол

17 ноября 2024, 11:09 |
1686
0
«Очень по нам ударил». Игрок Грузии объяснил, как они не победили Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен. Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру – нам это удалось во втором тайме.

1:1 – логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. У сборной Грузии еще есть шансы».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Гурам Кашия
Дмитро Вербинський Источник: Суспильне Спорт
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