«Очень по нам ударил». Игрок Грузии объяснил, как они не победили Украину

Защитник сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен. Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру – нам это удалось во втором тайме.

1:1 – логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. У сборной Грузии еще есть шансы».