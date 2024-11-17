Лига наций17 ноября 2024, 11:09 |
1686
0
«Очень по нам ударил». Игрок Грузии объяснил, как они не победили Украину
Гурам Кашия считает, что на матч повлиял автогол
17 ноября 2024, 11:09 |
1686
0
Защитник сборной Грузии Гурам Кашия прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:
«Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен. Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру – нам это удалось во втором тайме.
1:1 – логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. У сборной Грузии еще есть шансы».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 ноября 2024, 23:40 22
Поединок завершился в сухую ничью – 0:0
Футбол | 16 ноября 2024, 21:31 8
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
Футбол | 17.11.2024, 10:34
Футбол | 16.11.2024, 21:59
Футбол | 17.11.2024, 09:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2024, 15:43 7
15.11.2024, 19:59 5
15.11.2024, 10:21 10
16.11.2024, 07:41
15.11.2024, 12:00 41
16.11.2024, 20:57 350
15.11.2024, 16:30 4
15.11.2024, 09:15 2