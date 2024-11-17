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Лига наций
17 ноября 2024, 10:59 |
405
1

«Мы хотели выиграть». Спаситель Грузии высказался о матче с Украиной

Жорж Микаутадзе рассчитывал на лучший результат

17 ноября 2024, 10:59 |
405
1
«Мы хотели выиграть». Спаситель Грузии высказался о матче с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Центральный нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:

«Мы хотели выиграть, но когда вы не выигрываете, вы должны знать, как не проиграть. Я рад, что забил, спасибо болельщикам».

Матч против Украины Жорж Микаутадзе начал на скамейке запасных, но появился на поле на 67-й минуте, а уже на 76-й отметился забитым мячом и сравнял счет поединка.

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Жорж Микаутадзе сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина
Дмитро Вербинський Источник
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Перець
Україна повинна була вигравати 3:1 ,а грузинам просто фартонудо
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