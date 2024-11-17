Лига наций17 ноября 2024, 10:59 |
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«Мы хотели выиграть». Спаситель Грузии высказался о матче с Украиной
Жорж Микаутадзе рассчитывал на лучший результат
17 ноября 2024, 10:59 |
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Центральный нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций:
«Мы хотели выиграть, но когда вы не выигрываете, вы должны знать, как не проиграть. Я рад, что забил, спасибо болельщикам».
Матч против Украины Жорж Микаутадзе начал на скамейке запасных, но появился на поле на 67-й минуте, а уже на 76-й отметился забитым мячом и сравнял счет поединка.
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