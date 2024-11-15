Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Очевидно, что футбола топового уровня все-таки становится чересчур много. И если некоторые болельщики все еще успевают каким-то чудом смотреть и следить за ключевыми баталиями во всех мало-мальски серьезных турнирах, то вот сил участвовать в них у ряда футболистов, кажется, банально не хватает.

Еще в середине сентября лидер «Манчестер Сити» Родри, ставший впоследствии обладателем Золотого мяча-2024, вышел в прессу с резонансным заявлением о том, что организаторам пора задуматься над снижением количества проводимых в сезоне поединков игроками топ-уровня. Испанец даже не стал дипломатично подбирать слов, а прямо заявил – вполне возможна забастовка!

«Я думаю, мы близки к забастовке. И это легко понять, спросите любого игрока, не только у меня такое мнение. Если так продолжится с календарем, то другого выхода не будет. 40-50 матчей в сезоне – это количество, когда ты можешь себя проявить на хорошем уровне. А когда матчей 70-80, то это уже становится невозможным. В том числе падает и уровень футбола. И если фаны хотят видеть игру более высокого качества, то футболистам нужен отдых», – заявил Родри.

На эти слова довольно быстро отреагировали в ключевом футбольном органе континента – Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В частности, в публичную плоскость тогда вышел легендарный в прошлом футболист сборной Португалии, «Барселоны» и «Реала», а ныне советник президента УЕФА Луиш Фигу, который подчеркнул, что сокращение числа поединков неизбежно приведет и к сокращению зарплат у ключевых футболистов, на что последние, очевидно, идти аж никак не готовы.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет наилучшим. Но это факт, что матчей становится все больше и больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если матчей будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены», – сказал Фигу.

Казалось бы, обмен мнениями состоялся, и каждая из сторон (топ-футболисты и организаторы) обозначила свою позицию, но дала понять, что пока на какие-то кардинальные меры идти не готова. Впрочем, игроки, как кажется, все-таки решили сделать свой небольшой шаг первыми – начали отказываться от выступлений за свои национальные сборные в рамках Лиги наций.

Можно сказать, что все началось еще в октябре, когда главный тренер сборной Франции Дидье Дешам неожиданно не вызвал в национальную сборную лидера атак «трехцветных» Килиана Мбаппе. Тогда много говорилось о небольших проблемах форварда со здоровьем и о нежелании игрока и наставника рисковать, однако чуть позднее, как раз когда французы проводили свой матч Лиги наций против Израиля (4:1), журналисты засекли Мбаппе в одном из ночных клубов Стокгольма, после чего в СМИ и среди болельщиков началась шумиха относительно поведения Килиана и его отношения к национальной команде.

Тогда, в октябре, нежелание Мбаппе ехать в сборную Франции еще не выглядело чем-то тенденциозным. Не виделось оно таковым и когда Килиан не попал в заявку «трехцветных» на ноябрьские матчи Лиги наций, ведь в прессе заговорили о якобы нежелании форварда вообще играть за национальную команду из-за испортившихся отношений с главным тренером. Мол, дело едва ли не в банальном конфликте наставника и игрока, но никак не в стремлении Мбаппе сэкономить как можно больше сил на клубные турниры, ставя в заведомо проигрышное положение интересы сборной.

А вот когда за очередным невызовом Мбаппе в сборную Франции посыпались новости о нежелании целого ряда топовых футболистов ехать в свои национальные команды на ближайшие игры Лиги наций, стало очевидным – дело реально запахло той самой забастовкой, о которой раньше чиновников УЕФА открыто предупреждал Родри.

В частности, еще в октябре в сборную Бельгии отказались ехать хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и форвард «Ромы» Ромелу Лукаку. Оба предварительно переговорили с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско и в целом сошлись на том, что ничего страшного не произойдет, а наоборот, несколько дополнительных дней для отдыха пойдут только на пользу самим футболистам, а наставник получит возможность посмотреть в деле ближайший резерв.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне не спешит помогать сборной Бельгии

На ноябрьские матчи Лукаку был вызван в расположение национальной команды, а вот Де Брюйне по-прежнему остался вне состава, что в совокупности с проблемной физической готовностью футболиста вызвало слухи о вероятном скором отъезде Кевина из «Манчестер Сити» и европейского футбола в целом куда-то в более спокойное с точки зрения нагрузок место – например, в заокеанскую MLS.

Решил не ехать в свою национальную сборную и датский легионер «Арсенала» Мартин Эдегор. Формально причина вполне объяснима – нежелание рисковать игроком после того, как тот едва-едва вернулся из лазарета. Но по факту все выглядит несколько иначе, так как перед паузой на матчи национальных сборных Эдегор успел провести два поединка в ноябре за «канониров». И если 6 ноября датчанин вышел лишь на замену в поединке Лиги чемпионов против «Интера» (0:1), проведя на поле только одну минуту, то уже 10 ноября Мартин провел полный матч АПЛ против «Челси» (1:1), в котором даже отличился результативной передачей. И, согласитесь, как-то странно на этом фоне говорить о неготовности хавбека выступать на топ-уровне за сборную, ведь чем же тогда является один из ключевых поединков английского элитарного дивизиона против «синих», на который у Эдегора сил хватало?

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор пропускает матчи Норвегии

Еще более ситуация проявила свою истинную сущность, когда сборная Англии недосчиталась на ближайшие два поединка Лиги наций против Греции и Ирландии сразу восьмерых основных исполнителей. «Три льва» не смогут рассчитывать на Коула Палмера, Леви Колуилла, Трента Александер-Арнольда, Фила Фодена, Джека Грилиша, Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса и Букайо Сака.

Формально по многим из них есть вопросы по здоровью, однако это не мешало тем же Райсу и Сака сыграть в недавнем поединке против «Челси», пускай в концовке они оба и были заменены. Более того, в Англии многие эксперты и обозреватели уверены, что ни о какой серьезной травме у того же Сака и речи быть не может, а нынешний маневр – это лишь желание технично уйти от публичного осуждения в ситуации, когда футболист не поехал в сборную, стремясь получить чуть больше времени на отдых.

На самом деле, можно говорить даже не об отдыхе, а просто о банальной передышке. Потому что в современном календаре топ-клубов матчей и турниров действительно настолько много, что футболисты обязаны беречь себя, чтобы хоть как-то минимизировать возможность получения серьезных травм – таких, как разрыв крестообразных связок колена, с чем совсем недавно столкнулся ключевой центрбек «Реала» Эдер Милитао.

Примечательно, что в сборной Украины также имеется свой весьма интересный кейс, о котором нельзя не упомянуть в аспекте поднятой темы. Это ситуация с невызовом в команду на ноябрьские матчи голкипера «Реала» Андрея Лунина. Формально в прессе сообщили, что вратарь не прибудет в расположение «сине-желтых» по семейным обстоятельствам, а конкретно – из-за проблем со здоровьем у супруги. В то же время последние не мешают Лунину продолжать тренироваться в составе «бланкос», который сейчас оказался крайне урезанным из-за отъезда большинства исполнителей в свои сборные...

Очевидно, что далеко не все топ-футболисты готовы договариваться с тренерами и де-факто отпрашиваться от сборной, имитировать травмы или ссылаться на другие причины. Есть и те, кто продолжает считать, что вызов в национальную команду, даже на товарищеский матч – это огромная честь и ответственность. Например, английский топ-голеадор «Баварии» Гарри Кейн прямо заявил следующее: «Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба. Национальная сборная – это самое важное, за что ты играешь как профессиональный футболист, и Гарет [Саутгейт] был в этом убежден и не боялся принимать решения, если, знаете ли, это шло против воли некоторых игроков. Если честно, мне это [отсутствие в стане «Трех львов» целого ряда ключевых игроков на ноябрьские матчи Лиги наций] не очень нравится. Я думаю, как я только что сказал, Англия важнее всего, любой клубной ситуации».

Впрочем, у УЕФА уже есть прекрасный повод задуматься, на что еще могут пойти футболисты, чтобы все-таки добиться своего. И в подобной ситуации у кабинетных боссов не будет под рукой никаких козырей – им, как и болельщикам, просто скажут, что таково тренерское решение, или футболист просто не готов из-за травмы. В конце концов, многие игроки научились ловко «рисовать» нарушения правил против них на поле, на что покупаются арбитры, и теперь, видимо, мы становимся свидетелями новой тенденции, когда топ-игроки начинают массово избегать участия в откровенно «лишних» для них матчах, которые не несут никакой существенной карьерной пользы или соревновательной нагрузки.

И теперь будет крайне интересно посмотреть, что скажет Луиш Фигу на такое «изобретение» своих последователей. А еще – не менее интересно будет дождаться реакции ФИФА, у которой в календаре на следующий год запланирован клубный чемпионат мира в обновленном формате, мягко говоря, не вызывающий восторга у большинства топ-клубов Европы. Формально участников там уже обязали выставлять сильнейшие составы, но ведь все мы прекрасно понимаем, что подобного рода требования при желании можно легко, а то и цинично, обойти, хотя бы даже сославшись на те или иные проблемы футболистов со здоровьем, с семейной жизнью и т.п. Если уж в современном мире существует понятие «гибридной войны», то почему нельзя говорить и о чем-то вроде «гибридной забастовки», когда ее участники добиваются своего не прямыми требованиями и действиями, а, так сказать, окольными методами…