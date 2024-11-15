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  4. Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Лига наций
15 ноября 2024, 08:00 |
2608
5

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…

15 ноября 2024, 08:00 |
2608
5
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе вместо Лиги наций тренируется на базе Реала

Очевидно, что футбола топового уровня все-таки становится чересчур много. И если некоторые болельщики все еще успевают каким-то чудом смотреть и следить за ключевыми баталиями во всех мало-мальски серьезных турнирах, то вот сил участвовать в них у ряда футболистов, кажется, банально не хватает.

Еще в середине сентября лидер «Манчестер Сити» Родри, ставший впоследствии обладателем Золотого мяча-2024, вышел в прессу с резонансным заявлением о том, что организаторам пора задуматься над снижением количества проводимых в сезоне поединков игроками топ-уровня. Испанец даже не стал дипломатично подбирать слов, а прямо заявил – вполне возможна забастовка!

«Я думаю, мы близки к забастовке. И это легко понять, спросите любого игрока, не только у меня такое мнение. Если так продолжится с календарем, то другого выхода не будет. 40-50 матчей в сезоне – это количество, когда ты можешь себя проявить на хорошем уровне. А когда матчей 70-80, то это уже становится невозможным. В том числе падает и уровень футбола. И если фаны хотят видеть игру более высокого качества, то футболистам нужен отдых», – заявил Родри.

На эти слова довольно быстро отреагировали в ключевом футбольном органе континента – Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В частности, в публичную плоскость тогда вышел легендарный в прошлом футболист сборной Португалии, «Барселоны» и «Реала», а ныне советник президента УЕФА Луиш Фигу, который подчеркнул, что сокращение числа поединков неизбежно приведет и к сокращению зарплат у ключевых футболистов, на что последние, очевидно, идти аж никак не готовы.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет наилучшим. Но это факт, что матчей становится все больше и больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если матчей будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены», – сказал Фигу.

Казалось бы, обмен мнениями состоялся, и каждая из сторон (топ-футболисты и организаторы) обозначила свою позицию, но дала понять, что пока на какие-то кардинальные меры идти не готова. Впрочем, игроки, как кажется, все-таки решили сделать свой небольшой шаг первыми – начали отказываться от выступлений за свои национальные сборные в рамках Лиги наций.

Можно сказать, что все началось еще в октябре, когда главный тренер сборной Франции Дидье Дешам неожиданно не вызвал в национальную сборную лидера атак «трехцветных» Килиана Мбаппе. Тогда много говорилось о небольших проблемах форварда со здоровьем и о нежелании игрока и наставника рисковать, однако чуть позднее, как раз когда французы проводили свой матч Лиги наций против Израиля (4:1), журналисты засекли Мбаппе в одном из ночных клубов Стокгольма, после чего в СМИ и среди болельщиков началась шумиха относительно поведения Килиана и его отношения к национальной команде.

Тогда, в октябре, нежелание Мбаппе ехать в сборную Франции еще не выглядело чем-то тенденциозным. Не виделось оно таковым и когда Килиан не попал в заявку «трехцветных» на ноябрьские матчи Лиги наций, ведь в прессе заговорили о якобы нежелании форварда вообще играть за национальную команду из-за испортившихся отношений с главным тренером. Мол, дело едва ли не в банальном конфликте наставника и игрока, но никак не в стремлении Мбаппе сэкономить как можно больше сил на клубные турниры, ставя в заведомо проигрышное положение интересы сборной.

А вот когда за очередным невызовом Мбаппе в сборную Франции посыпались новости о нежелании целого ряда топовых футболистов ехать в свои национальные команды на ближайшие игры Лиги наций, стало очевидным – дело реально запахло той самой забастовкой, о которой раньше чиновников УЕФА открыто предупреждал Родри.

В частности, еще в октябре в сборную Бельгии отказались ехать хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и форвард «Ромы» Ромелу Лукаку. Оба предварительно переговорили с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско и в целом сошлись на том, что ничего страшного не произойдет, а наоборот, несколько дополнительных дней для отдыха пойдут только на пользу самим футболистам, а наставник получит возможность посмотреть в деле ближайший резерв.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне не спешит помогать сборной Бельгии

На ноябрьские матчи Лукаку был вызван в расположение национальной команды, а вот Де Брюйне по-прежнему остался вне состава, что в совокупности с проблемной физической готовностью футболиста вызвало слухи о вероятном скором отъезде Кевина из «Манчестер Сити» и европейского футбола в целом куда-то в более спокойное с точки зрения нагрузок место – например, в заокеанскую MLS.

Решил не ехать в свою национальную сборную и датский легионер «Арсенала» Мартин Эдегор. Формально причина вполне объяснима – нежелание рисковать игроком после того, как тот едва-едва вернулся из лазарета. Но по факту все выглядит несколько иначе, так как перед паузой на матчи национальных сборных Эдегор успел провести два поединка в ноябре за «канониров». И если 6 ноября датчанин вышел лишь на замену в поединке Лиги чемпионов против «Интера» (0:1), проведя на поле только одну минуту, то уже 10 ноября Мартин провел полный матч АПЛ против «Челси» (1:1), в котором даже отличился результативной передачей. И, согласитесь, как-то странно на этом фоне говорить о неготовности хавбека выступать на топ-уровне за сборную, ведь чем же тогда является один из ключевых поединков английского элитарного дивизиона против «синих», на который у Эдегора сил хватало?

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор пропускает матчи Норвегии

Еще более ситуация проявила свою истинную сущность, когда сборная Англии недосчиталась на ближайшие два поединка Лиги наций против Греции и Ирландии сразу восьмерых основных исполнителей. «Три льва» не смогут рассчитывать на Коула Палмера, Леви Колуилла, Трента Александер-Арнольда, Фила Фодена, Джека Грилиша, Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса и Букайо Сака.

Формально по многим из них есть вопросы по здоровью, однако это не мешало тем же Райсу и Сака сыграть в недавнем поединке против «Челси», пускай в концовке они оба и были заменены. Более того, в Англии многие эксперты и обозреватели уверены, что ни о какой серьезной травме у того же Сака и речи быть не может, а нынешний маневр – это лишь желание технично уйти от публичного осуждения в ситуации, когда футболист не поехал в сборную, стремясь получить чуть больше времени на отдых.

На самом деле, можно говорить даже не об отдыхе, а просто о банальной передышке. Потому что в современном календаре топ-клубов матчей и турниров действительно настолько много, что футболисты обязаны беречь себя, чтобы хоть как-то минимизировать возможность получения серьезных травм – таких, как разрыв крестообразных связок колена, с чем совсем недавно столкнулся ключевой центрбек «Реала» Эдер Милитао.

Примечательно, что в сборной Украины также имеется свой весьма интересный кейс, о котором нельзя не упомянуть в аспекте поднятой темы. Это ситуация с невызовом в команду на ноябрьские матчи голкипера «Реала» Андрея Лунина. Формально в прессе сообщили, что вратарь не прибудет в расположение «сине-желтых» по семейным обстоятельствам, а конкретно – из-за проблем со здоровьем у супруги. В то же время последние не мешают Лунину продолжать тренироваться в составе «бланкос», который сейчас оказался крайне урезанным из-за отъезда большинства исполнителей в свои сборные...

Очевидно, что далеко не все топ-футболисты готовы договариваться с тренерами и де-факто отпрашиваться от сборной, имитировать травмы или ссылаться на другие причины. Есть и те, кто продолжает считать, что вызов в национальную команду, даже на товарищеский матч – это огромная честь и ответственность. Например, английский топ-голеадор «Баварии» Гарри Кейн прямо заявил следующее: «Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба. Национальная сборная – это самое важное, за что ты играешь как профессиональный футболист, и Гарет [Саутгейт] был в этом убежден и не боялся принимать решения, если, знаете ли, это шло против воли некоторых игроков. Если честно, мне это [отсутствие в стане «Трех львов» целого ряда ключевых игроков на ноябрьские матчи Лиги наций] не очень нравится. Я думаю, как я только что сказал, Англия важнее всего, любой клубной ситуации».

Впрочем, у УЕФА уже есть прекрасный повод задуматься, на что еще могут пойти футболисты, чтобы все-таки добиться своего. И в подобной ситуации у кабинетных боссов не будет под рукой никаких козырей – им, как и болельщикам, просто скажут, что таково тренерское решение, или футболист просто не готов из-за травмы. В конце концов, многие игроки научились ловко «рисовать» нарушения правил против них на поле, на что покупаются арбитры, и теперь, видимо, мы становимся свидетелями новой тенденции, когда топ-игроки начинают массово избегать участия в откровенно «лишних» для них матчах, которые не несут никакой существенной карьерной пользы или соревновательной нагрузки.

И теперь будет крайне интересно посмотреть, что скажет Луиш Фигу на такое «изобретение» своих последователей. А еще – не менее интересно будет дождаться реакции ФИФА, у которой в календаре на следующий год запланирован клубный чемпионат мира в обновленном формате, мягко говоря, не вызывающий восторга у большинства топ-клубов Европы. Формально участников там уже обязали выставлять сильнейшие составы, но ведь все мы прекрасно понимаем, что подобного рода требования при желании можно легко, а то и цинично, обойти, хотя бы даже сославшись на те или иные проблемы футболистов со здоровьем, с семейной жизнью и т.п. Если уж в современном мире существует понятие «гибридной войны», то почему нельзя говорить и о чем-то вроде «гибридной забастовки», когда ее участники добиваются своего не прямыми требованиями и действиями, а, так сказать, окольными методами…

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статьи эксклюзив Лига наций Килиан Мбаппе
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Henriklarsson11
я теж вважаю що ліга націй і справді дуже штучний і притягнутий за вуха турнір.  Це як клубний чемпіонат світу, виграти нібито престижно, але у цілому усім на нього покласти
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+3
vitaha33
Якщо б автор слідкував за АПЛ, то б таку ахінею не ніс. Зі всього списку лише Фоден без травми, всі решта реально з пошкодженнями, Едегор не грав майже 2 місяці, як і Де брейне, Гріліш, Райса теж давно не було. Інші травмувались напередодні. Щодо Луніна, то його зрозуміти цілком реально, бореться за основу Реала, для чого протирати лавку в збірній, тим паче, що навіть якщо дійсно є проблеми в дружини, то прийти на пару годин на тренування в Мадриді і кататись по Європі це різні речі.
А гравців можна зрозуміти, особливо ж АПЛ, де є 2 кубки, чемпіонат з шаленою інтенсивністю, 80% тих хто там грає є гравцями збірних, тому здоров'я і не витримує. Зороший приклад Ярмоленка, до переходу за кордон у нього не було ніколи травм, тільки збільшилась інтенсивність і тіло здало, травма за травмою
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+2
Harun Bakircioğlu
Эти окна и так просто отдых для всех, кто рылом не вышел для национальных команд, а "звёзд" никто не заставляет ездить в сборную, всегда найдется море других желающих. Не вижу никакой проблемы. В высших лигах стран Европы играет примерно 20 тысяч футболистов, а в различные сборные Европы ездит только 1200 человек.
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+2
Умник
Я рахую що винна Уєфа та Фіфа, ви хочете грошей та видовища, прийнявши правила гри агентів та зарплат гравців.
Потім кричите що умовний Родрі не правий тому що він жаліється на кількість ігор.
Вони живі люди, доречі а як бути нашим командам?
Я рахую Ліга націй це не більше ніж товариські ігри.
Мені здається будуть раді всі коли в цей проміжуток будуть просто відпочинок.
І вам скажуть дякую всі.
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+2
chehcr7rm
Так навпаки ми ж раділи, що наша збірна зможе грати з командами прямими нашими конкурентами. Чи як почали нас возити.. вже турнір поганий і непринциповий… і краще грати з Ліхтенштейном чи Сан Маріно… до речі не факт, що ми їх і зараз потягнемо…
А що до топ збірних і їх гравців.. так тренеруйту і обкатуйте молодь.. і нам це треба робити… а то Ярмола здихає, Циганков травмований і без флангу вже стільки років… 
Пс. Родрі за клуб в минулому сезоні зіграв 46 матчів, за збірну 15… з них 6 на Євро і 7 кваліфікаціі 
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0
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