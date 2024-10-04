Де Брюйне и Лукаку отказались играть за сборную Бельгии в Лиге наций

Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что лидер команды Кевин де Брюйне попросил его больше не вызывать в национальную команду на матчи Лиги наций.

Однако хавбек «Манчестер Сити» будет готов помочь сборной в отборе ЧМ-2026. Такая же ситуация у форварда Ромелу Лукаку.

«Кевин попросил больше его на матчи Лиги наций не вызывать. Мы понимаем ситуацию, у топ-игроков огромные нагрузки. Со всеми турнирами они проводят по 70 матчей за сезон».

«Однако Кевин заверил, что он будет в команде в отборе на ЧМ-2026, он остается в сборной».

«У Лукаку аналогичная ситуация. Ромелу сказал, что ему нужно больше времени в «Наполи». Все понимают, какие нагрузки сейчас у футболистов», – сказал Тедеско.