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  4. Де Брюйне и Лукаку отказались играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Лига наций
04 октября 2024, 14:05 | Обновлено 04 октября 2024, 14:09
1051
4

Де Брюйне и Лукаку отказались играть за сборную Бельгии в Лиге наций

Игроки хотят отдохнуть

04 октября 2024, 14:05 | Обновлено 04 октября 2024, 14:09
1051
4
Де Брюйне и Лукаку отказались играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаку и де Брюйне

Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что лидер команды Кевин де Брюйне попросил его больше не вызывать в национальную команду на матчи Лиги наций.

Однако хавбек «Манчестер Сити» будет готов помочь сборной в отборе ЧМ-2026. Такая же ситуация у форварда Ромелу Лукаку.

«Кевин попросил больше его на матчи Лиги наций не вызывать. Мы понимаем ситуацию, у топ-игроков огромные нагрузки. Со всеми турнирами они проводят по 70 матчей за сезон».

«Однако Кевин заверил, что он будет в команде в отборе на ЧМ-2026, он остается в сборной».

«У Лукаку аналогичная ситуация. Ромелу сказал, что ему нужно больше времени в «Наполи». Все понимают, какие нагрузки сейчас у футболистов», – сказал Тедеско.

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Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу Кевин де Брюйне Ромелу Лукаку Манчестер Сити Наполи
Иван Зинченко Источник: Reuters
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
Що там у бельгійців з Тедеску коїться? Спершу - Куртуа. Зараз - Лукаку та де Брюйне.
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+1
SHN
КДБ кстати в этом году участвовал в 37 матчах.
Лукаку сыграл в 38
Это про виртуальные 70.
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0
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SHN
Особенно КДБ устал)
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0
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