Де Брюйне и Лукаку отказались играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Игроки хотят отдохнуть
Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что лидер команды Кевин де Брюйне попросил его больше не вызывать в национальную команду на матчи Лиги наций.
Однако хавбек «Манчестер Сити» будет готов помочь сборной в отборе ЧМ-2026. Такая же ситуация у форварда Ромелу Лукаку.
«Кевин попросил больше его на матчи Лиги наций не вызывать. Мы понимаем ситуацию, у топ-игроков огромные нагрузки. Со всеми турнирами они проводят по 70 матчей за сезон».
«Однако Кевин заверил, что он будет в команде в отборе на ЧМ-2026, он остается в сборной».
«У Лукаку аналогичная ситуация. Ромелу сказал, что ему нужно больше времени в «Наполи». Все понимают, какие нагрузки сейчас у футболистов», – сказал Тедеско.
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