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Лига наций
03 октября 2024, 16:06 | Обновлено 03 октября 2024, 16:20
676
0

Впервые с 2013 года. Дешам объявил о решении относительно Мбаппе

В заявке сборной Франции 23 игрока

03 октября 2024, 16:06 | Обновлено 03 октября 2024, 16:20
676
0
Впервые с 2013 года. Дешам объявил о решении относительно Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представил состав команды на матчи против Израиля и Бельгии в Лиге наций. Не хватает не только Антуана Гризманна, но и Килиана Мбаппе.

Нападающий «Атлетико» недавно объявил о завершении карьеры в сборной. Форвард «Реала», в свою очередь, перерыв перед международными матчами посвятит полному восстановлению после травмы.

Отсутствие обоих игроков – важный момент в истории сборной Франции. Последний раз ни того, ни другого в команде не было в ноябре 2013 года.

«Я говорил с Килианом. Его положение неопределенное. Ему нужно восстановиться, нельзя рисковать», – заявил Дешам.

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сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе Антуан Гризманн
Павло Павленко Источник: RMC Sport
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