Впервые с 2013 года. Дешам объявил о решении относительно Мбаппе
В заявке сборной Франции 23 игрока
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представил состав команды на матчи против Израиля и Бельгии в Лиге наций. Не хватает не только Антуана Гризманна, но и Килиана Мбаппе.
Нападающий «Атлетико» недавно объявил о завершении карьеры в сборной. Форвард «Реала», в свою очередь, перерыв перед международными матчами посвятит полному восстановлению после травмы.
Отсутствие обоих игроков – важный момент в истории сборной Франции. Последний раз ни того, ни другого в команде не было в ноябре 2013 года.
«Я говорил с Килианом. Его положение неопределенное. Ему нужно восстановиться, нельзя рисковать», – заявил Дешам.
📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024
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Главное - сыграть не так, как в предыдущей встрече с «Лацио»