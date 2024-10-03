Впервые с 2013 года. Дешам объявил о решении относительно Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представил состав команды на матчи против Израиля и Бельгии в Лиге наций. Не хватает не только Антуана Гризманна, но и Килиана Мбаппе.

Нападающий «Атлетико» недавно объявил о завершении карьеры в сборной. Форвард «Реала», в свою очередь, перерыв перед международными матчами посвятит полному восстановлению после травмы.

Отсутствие обоих игроков – важный момент в истории сборной Франции. Последний раз ни того, ни другого в команде не было в ноябре 2013 года.

«Я говорил с Килианом. Его положение неопределенное. Ему нужно восстановиться, нельзя рисковать», – заявил Дешам.