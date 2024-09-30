Травма Мбаппе. В Испании сообщили важные новости накануне матча Реала в ЛЧ

Мадридский «Реал» объявил состав на второй матч Лиги чемпионов против «Лилля». Большой новостью и даже сюрпризом является включение Килиана Мбаппе. Француз получил травму бедра в матче с «Алавесом» и менее чем через неделю он теперь доступен.

Форвард в эти дни работал вне команды и имеет очень хорошее самочувствие, что позволило ему войти в состав. Идея состоит в том, что завтра, на последней тренировке перед поединком, который пройдет на Decathlon Arena, игрок будет тренироваться вместе с основной группой. Но сомнения по поводу его участия останутся до последней минуты, а в среду все стороны решат, сыграет ли он несколько минут. Ни в коем случае не предполагается, что он сможет отыграть 90 минут.

Его мышечный дискомфорт, в принципе, должен был задержать его максимум на три недели, но Килиан приступил к работе, как только получил травму, и развитие событий было очень благоприятным, несмотря на то, что травма была меньше той, которую он получил, что, в принципе было ожидаемо.

Мбаппе также хотел отправиться с командой на первый выезд сезона в Лиге чемпионов. «Реал» сыграет против «Лилля», за который выступает его брат Этан Мбаппе.

Матч «Лилль» – «Реал» пройдет в среду, 2 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.