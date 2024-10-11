Мбаппе в маске посетил ночной клуб во время матча Франции с Израилем
Звездный форвард проходит курс восстановления
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отсутствовал на встрече сборной Франции из-за предполагаемой травмы, хотя форвард играл в последнем матче мадридской команды перед международным перерывом.
В то время как его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля, Мбаппе находился в Стокгольме, отдыхая с друзьями и наслаждаясь свободным временем.
Футболист «Реала» посетил ресторан Chez Jolie, а затем направился в ночной клуб, где его «подловили» на вечеринке шведские журналисты.
К слову, французы обыграли Израиль в Будапеште без Мбаппе со счетом 4:1, а звездный форвард вернется на поле в футболке «Реала» в матче против «Сельты» из Виго 19 октября.
Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël - France en Ligue des Nations hier soir. 🪩— Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024
« Bien manger, bien dormir. » 🙄
(📸 @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9
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