Мбаппе в маске посетил ночной клуб во время матча Франции с Израилем

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отсутствовал на встрече сборной Франции из-за предполагаемой травмы, хотя форвард играл в последнем матче мадридской команды перед международным перерывом.

В то время как его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля, Мбаппе находился в Стокгольме, отдыхая с друзьями и наслаждаясь свободным временем.

Футболист «Реала» посетил ресторан Chez Jolie, а затем направился в ночной клуб, где его «подловили» на вечеринке шведские журналисты.

К слову, французы обыграли Израиль в Будапеште без Мбаппе со счетом 4:1, а звездный форвард вернется на поле в футболке «Реала» в матче против «Сельты» из Виго 19 октября.