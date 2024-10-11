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  4. Мбаппе в маске посетил ночной клуб во время матча Франции с Израилем
Лига наций
11 октября 2024, 19:20 |
1406
1

Мбаппе в маске посетил ночной клуб во время матча Франции с Израилем

Звездный форвард проходит курс восстановления

11 октября 2024, 19:20 |
1406
1
Мбаппе в маске посетил ночной клуб во время матча Франции с Израилем
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отсутствовал на встрече сборной Франции из-за предполагаемой травмы, хотя форвард играл в последнем матче мадридской команды перед международным перерывом.

В то время как его товарищи по сборной играли матч Лиги наций против Израиля, Мбаппе находился в Стокгольме, отдыхая с друзьями и наслаждаясь свободным временем.

Футболист «Реала» посетил ресторан Chez Jolie, а затем направился в ночной клуб, где его «подловили» на вечеринке шведские журналисты.

К слову, французы обыграли Израиль в Будапеште без Мбаппе со счетом 4:1, а звездный форвард вернется на поле в футболке «Реала» в матче против «Сельты» из Виго 19 октября.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Лига наций Реал Мадрид травма сборная Израиля по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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andre_lui
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