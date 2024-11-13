Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков

Мадридский «Реал» возобновил тренировки в сокращенном составе – наставник Карло Анчелотти смог рассчитывать только на шесть футболистов.

Испанский клуб вернулся к занятиям после двух дней отдыха – игроки, которые остались в команде, прибыли на тренировочную базу. Восемь представителей «Реала» отправились защищать цвета национальных сборных во время международного перерыва. Еще семь игроков продолжают восстанавливаться после травм и не могут помочь команде.

Анчелотти провел тренировку, когда на поле было шесть футболистов – Ферлан Менди, Дани Себальос, Хесус Вальехо, Эндрик, Килиан Мбаппе и Андрей Лунин. Украинский вратарь не сможет помочь национальной сборной в матчах Лиги наций.

Присутствующие игроки работали с техническими упражнениями и оттачивали работу в прессинге. Для лучшего результата Анчелотти позвал на тренировку и футболистов молодежной команды. Следующий матч «Реал» проведет 24 ноября в Ла Лиге против «Леганеса», а 27 – сыграет на выезде с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов.