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  4. Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков
Испания
13 ноября 2024, 12:52 |
1100
2

Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков

Мадридский клуб провел занятие в сокращенном составе

13 ноября 2024, 12:52 |
1100
2
Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» возобновил тренировки в сокращенном составе – наставник Карло Анчелотти смог рассчитывать только на шесть футболистов.

Испанский клуб вернулся к занятиям после двух дней отдыха – игроки, которые остались в команде, прибыли на тренировочную базу. Восемь представителей «Реала» отправились защищать цвета национальных сборных во время международного перерыва. Еще семь игроков продолжают восстанавливаться после травм и не могут помочь команде.

Анчелотти провел тренировку, когда на поле было шесть футболистов – Ферлан Менди, Дани Себальос, Хесус Вальехо, Эндрик, Килиан Мбаппе и Андрей Лунин. Украинский вратарь не сможет помочь национальной сборной в матчах Лиги наций.

Присутствующие игроки работали с техническими упражнениями и оттачивали работу в прессинге. Для лучшего результата Анчелотти позвал на тренировку и футболистов молодежной команды. Следующий матч «Реал» проведет 24 ноября в Ла Лиге против «Леганеса», а 27 – сыграет на выезде с «Ливерпулем» в рамках Лиги чемпионов.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Андрей Лунин Хесус Вальехо Эндрик Дани Себальос Ферлан Менди
Микола Титюк Источник: Managing Madrid
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pol-55
*Місячні* минули.
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0
potemkin78
семейные дела я так понимаю он уже порешал?
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0
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