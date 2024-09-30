Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?

Последние пару недель в европейском футболе подарили целый ряд тревожных новостей. Прежде всего, речь об уходе из профессионального спорта чемпиона мира-2018 и экс-защитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, к которому титулованного футболиста подтолкнули перманентные проблемы со здоровьем. Но также не стоит списывать со счетов и новость о тяжелой травме лидера «Манчестер Сити» и одного из ключевых претендентов на «Золотой мяч-2024» Родри, который, по некоторым оценкам, в текущем сезоне на поле больше не появится.

31-летний Варан летом нынешнего года ушел из «Манчестер Юнайтед» в скромный итальянский «Комо», повысившийся в классе до Серии А. Это решение звездного француза удивило многих болельщиков, но в целом в нем просматривался здравый смысл. Дело в том, что за последние 12 лет карьеры Варан перенес 28 травм различной степени тяжести, и в целом его здоровье вызывало слишком много вопросов, чтобы без проблем продолжать отдавать себя профессиональному спорту на все сто. Вполне логично, что французский центрбек, который только за три года по контракту с «Манчестер Юнайтед» заработал порядка 50 миллионов фунтов, а ранее сколотил пристойное состояние в «Реале», пожелал просто уйти в клуб, где уровень физических нагрузок будет не столь серьезным, а интенсивность матчей – значительно меньшей.

Но в «Комо» Варан сыграл только 23 минуты в кубковом матче, после чего его колено в очередной раз не выдержало… Перед Рафаэлем вновь замаячил долгий и трудный процесс восстановления, а причины не плюнуть на все попросту исчезли, учитывая материальный фактор. Поэтому решение француза повесить бутсы на гвоздь и не стало сенсацией…

Чуть ранее Родри публично пригрозил забастовкой, если количество матчей в футболе не прекратит расти. Испанский хавбек прямо заявил – проводить по 70-80 игр за один сезон физически невозможно, не говоря уже о том, чтобы демонстрировать на протяжении всего этого отрезка очень качественный уровень выступлений. Футболисты – не роботы, и им также необходим отдых.

Символично, что буквально через несколько дней после своих высказываний Родри слег в лазарет с тяжелой травмой колена. 178 матчей за последние три года – это то, что, как полагают медики, стало первопричиной значительного изнашивания физиологических возможностей организма испанского хавбека…

В этой связи в среде европейских спортивных медиков сейчас во весь голос заговорили о вероятности возникновения новой тенденции в профессиональном футболе – раннем уходе на пенсию топовых игроков. В конце концов, и ранее подобные истории случались, когда внезапно от футбола устал Эрик Кантона, или в 29 лет повесил бутсы на гвоздь Дэвид Бентли, удививший всех высказыванием о том, что он «не создан для жизни футболиста». Не всем суждено быть Криштиану Роналду…

В этой связи куда удивительнее другое: после заявлений Родри и его последующей тяжелой травмы, а также истории с уходом из футбола в 31 год Варана, многие топовые футболисты действительно могут задуматься о смене менталитета. Вместо того, чтобы оставаться на поле как можно дольше, пользуясь всеми благами и достижениями современной разрешенной фармакологии, футболисты могут начать рассматривать игру в футбол, как краткосрочный этап, когда за условные десять лет нужно отдаться на полную, заработать максимум денег, а затем просто уйти на покой. Во времена, когда карьеры просто обязаны становится все более и более продолжительными, все идет к обратному…

Согласно недавним исследованиям, которые проводили аналитики Approved Business Finance, среднестатистический футболист команды современной АПЛ за восемь лет карьеры в этом дивизионе способен обеспечить себе «комфортную», как сказано в отчете, пенсию на следующие как минимум 65 лет. Только вдумайтесь: за восемь лет работы вы зарабатываете столько, что затем живете фактически до конца своих дней!

И деньги, кажется, становятся вторым аспектом этой проблемы. Рост заработных плат происходит не просто так. Клубы платят футболистам больше потому, что способны получать большие доходы от спонсоров и организаторов различных турниров. А те, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы индустрия развивалась семимильными шагами и шоу никогда не прекращалось. Иными словами, чем больше матчей, тем больше денег. Об этом напрямую недавно сказал известный в прошлом португальский футболист Луиш Фигу, который сейчас выполняет функции советника президента УЕФА.

«Мы должны посмотреть, какое решение будет наилучшим. Но это факт, что матчей становится все больше и больше. Вся эта ситуация напоминает снежный ком. Чем больше матчей, тем больше контракты футболистов. Если матчей будет меньше, то и зарплаты игроков будут сокращены», – заявил Фигу.

Но главная проблема с экспоненциальным ростом зарплат заключается в том, что голова (психология) и тело не поспевают за деньгами. Вы можете платить игроку хоть 1 миллион фунтов в неделю, хоть 5 миллионов, но он все равно останется человеком, таким же хрупким и физически уязвимым, каким был раньше. Владельцы клубов, инвесторы и организаторы соревнований считают, что покупают новый уровень, которого просто не существует. Ожидания и реальность все больше расходятся, а возникающую между ними пустоту заполняет враждебность.

Согласно отчету Fifpro, в АПЛ в рамках сезона-2023/24 количество травм выросло на 11% по сравнению с сезоном-2022/23. При этом, наибольший рост проблем со здоровьем (аж на 18%) зафиксирован в связи с повреждениями подколенного сухожилия, что по мнению профессиональных медиков, зачастую напрямую связано с перегрузками, накопленной усталостью или недостаточным восстановлением.

В связи с этим у Родри и других профессиональных топ-игроков все чаще возникает логичный вопрос: на что и для кого работает современная спортивная наука и физиотерапия? Нужна ли она для того, чтобы отстаивать здоровье футболистов, либо же нацелена на увеличение выгоды инвесторов-миллиардеров?

Учитывая постоянный рост количества матчей, а также стремление внедрять все новые и новые турниры (например, Лигу наций на уровне национальных сборных или клубный чемпионат мира на уровне клубных команд), футболисты резонно начинают высказывать свое недовольство. Если раньше фактически «двужильность» Родри считалась большим достижением медицинского штаба «Манчестер Сити» и сборной Испании, но после тяжелой травмы, полученной хавбеком несколько дней назад, на этот вопрос многие взглянули под другим углом… Не аукнется ли теперь полузащитнику весь тот недостаток отдыха и восстановления, который случился ранее?

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Сами футболисты, похоже, свой выбор сделали – они действительно хотят играть меньше. Каким образом это будет реализовано – пока неизвестно, но в британских СМИ, в частности, уже вовсю предлагают использовать идею английского чемпионата по регби, где для каждого игрока существует максимальный лимит в 2400 сыгранных минут за сезон на уровне клубных и национальных команд.

В Fifpro предлагают снизить максимальное число матчей для одного игрока до отметки в 50-60 поединков за сезон, в зависимости от возраста исполнителя. Пускай исследования показывают, что сейчас только 0,31% профессиональных футболистов мира проводят по 60 и более матчей за сезон, однако в кампании-2024/25, по данным CIES Football Observatory, «Манчестер Сити» может сыграть 76 поединков!

Все это приводит не только к проблемам со здоровьем у игроков, но и к снижению качества футбола, так как исполнители теряют азарт и интерес к игре, все чаще воспринимая ее как тяжелую обязанность, а не возможность покуражиться на радость публике.

Об этом, в частности, недавно открыто заявил экс-лидер сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри: «Я вижу, как люди играют без радости, потому что матчей стало слишком много. Это не только снижает физическую работоспособность игроков, но и лишает их удовольствия от игры, которое должно быть в основе футбола».

Снижение числа матчей действительно выглядит решением проблемы, вот только сама проблема заключается в том, что подобного никогда не произойдет. Это своего рода замкнутый круг, где большее число игр приносит больше денег, а деньги заставляют игру двигаться дальше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Матео Ковачич

В теории Родри прав – топовые футболисты могут объединится и устроить забастовку. Почему только топовые? Потому что на них, будем откровенны, во многом и держится бизнес-составляющая современного футбола, так как основную массу болельщиков интересуют лучшие игроки из лучших команд, а не глубокие трясины национальных лиг во всевозможных странах… Вот только загвоздка в том, что все (или хотя бы большинство) звезды современного футбола никогда не смогут объединится, чтобы реализовать подобную цель. Все потому, что каждый из них сфокусирован исключительно на достижении своих задач: выигрыше трофеев, получении лучших контрактов и выплат от спонсоров, и т.п.

Конечно, полностью избавиться от тяжелый травм в футболе не удастся никогда, даже значительно уменьшив количество матчей. Но игроки и имеют значительные зарплаты, чтобы это в какой-то степени компенсировало те риски, на которые они заведомо идут. Вопрос только в том, где моральные пределы уровня этих «компенсаций» и, как следствие, повышения требований от самих футболистов? В какую зарплату можно оценить 80 матчей за сезон для лучших игроков современности? И не возникнет ли соблазна в будущем у кого-то поднимать уровень оклада для того, чтобы требовать проводить уже по 100 поединков за год?

Ответы на эти вопросы сейчас кажутся крайне далекими. Впрочем, в какой-то момент существующая система может не выдержать, и тогда футбол всколыхнет революция, как уже бывало не раз – вспомните хотя бы нашумевшее «дело Босмана»… Чтобы до этого не доводить всем сторонам, видимо, предстоит договариваться и искать компромисс. И это неизбежно, учитывая, что в своих доводах прав как Родри, так и Фигу…