Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Игрок Манчестер Сити крайне недоволен календарем
Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри считает, что игроки могут начать забастовку из-за того, что с каждым годом становится все больше матчей.
«Я думаю, мы близки к забастовке. И это легко понять, спросите любого игрока, не только у меня такое мнение. Если так продолжится с календарем, то другого выхода не будет. 40-50 матчей в сезоне – это количество, когда ты можешь себя проявить на хорошем уровне».
«А когда матчей 70-80, то это уже становится невозможным. В том числе падает и уровень футбола. И если фаны хотят видеть игру более высокого качества, то футболистам нужен отдых», – сказал Родри.
В минувшем сезоне игрок 72 раза попадал в заявку на матчи клуба и сборной, проведя 66 матчей.
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