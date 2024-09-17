Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Англия
17 сентября 2024, 17:49 |
972
6

Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»

Игрок Манчестер Сити крайне недоволен календарем

17 сентября 2024, 17:49 |
972
6
Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри считает, что игроки могут начать забастовку из-за того, что с каждым годом становится все больше матчей.

«Я думаю, мы близки к забастовке. И это легко понять, спросите любого игрока, не только у меня такое мнение. Если так продолжится с календарем, то другого выхода не будет. 40-50 матчей в сезоне – это количество, когда ты можешь себя проявить на хорошем уровне».

«А когда матчей 70-80, то это уже становится невозможным. В том числе падает и уровень футбола. И если фаны хотят видеть игру более высокого качества, то футболистам нужен отдых», – сказал Родри.

В минувшем сезоне игрок 72 раза попадал в заявку на матчи клуба и сборной, проведя 66 матчей.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»
Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно
Все из-за серьги? Известна причина конфликта Роналду и тен Хага
Манчестер Сити Родри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16 сентября 2024, 21:10 22
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду

Украинец может продолжить карьеру в миланском «Интере»

Олег ФЕДОРЧУК: «В Болонье Шахтер не победит»
Футбол | 17 сентября 2024, 17:18 0
Олег ФЕДОРЧУК: «В Болонье Шахтер не победит»
Олег ФЕДОРЧУК: «В Болонье Шахтер не победит»

Известный эксперт – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
Футбол | 17.09.2024, 13:15
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
«Становится труднее». Срна назвал причину провального старта Шахтера в УПЛ
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Футбол | 16.09.2024, 18:11
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16.09.2024, 18:18
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влад Тараненко
Тільки вчора про це думав. Футбола стає так багато, що чим далі, тим більше пропадає інтерес до нього, все має бути в міру. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
inoj
Не вистачає часу на витрачання скажених грошей
Ответить
+1
Richard Lewis
І додавайте ще кожного разу по 13 хвилин до другого, і по 7 хвилин до першого тайму. Бо якось воно не вистачає 
Ответить
0
protasov_lyopu_dadaj
и зп соответственно вдвое меньше
Ответить
0
Boodya
Не питання, їдь в УПЛ будеш грати за мішок картоплі, але максимум 35-40 матчів
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 23
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 16
Футбол
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
16.09.2024, 07:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем