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  4. Лидер Арсенала решил пропустить матчи за сборную в Лиге наций
Англия
12 ноября 2024, 16:55 |
628
0

Лидер Арсенала решил пропустить матчи за сборную в Лиге наций

Эдегор пропустит встречи Лиги наций

12 ноября 2024, 16:55 |
628
0
Лидер Арсенала решил пропустить матчи за сборную в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор провел два матча за лондонскую команду после того, как восстановился от травмы, однако за сборную Норвегии в Лиге наций было решено его не задействовать.

«Мы пришли к мнению, что ситуация недостаточно хорошая, чтобы я сыграл матчи за сборную Норвегии. Я не готов на 100%, потому что пропустил больше восьми недель», – сказал Эдегор.

Именно в матче за сборную Мартин ранее получил тяжелую травму ноги.

Норвегия лидирует в группе Лиги наций с Австрией, Казахстаном и Словенией.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон сборная Норвегии по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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