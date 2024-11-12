Лидер Арсенала решил пропустить матчи за сборную в Лиге наций
Эдегор пропустит встречи Лиги наций
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор провел два матча за лондонскую команду после того, как восстановился от травмы, однако за сборную Норвегии в Лиге наций было решено его не задействовать.
«Мы пришли к мнению, что ситуация недостаточно хорошая, чтобы я сыграл матчи за сборную Норвегии. Я не готов на 100%, потому что пропустил больше восьми недель», – сказал Эдегор.
Именно в матче за сборную Мартин ранее получил тяжелую травму ноги.
Норвегия лидирует в группе Лиги наций с Австрией, Казахстаном и Словенией.
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