«Ребров – молодец». Сабо удивил реакцией на ничью сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью «сине-желтых» в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«До матча я говорил, что мы проигрываем. Почему я так говорил? Во-первых, я знаю, как трудно играть в Грузии, там бешеная поддержка болельщиков.

Во-вторых, на сегодня их футболисты сильнее наших. Но сегодня была очень хорошая игра, мне она понравилась. Ребров – молодец, он выбрал правильный план на игру, сделал акцент на контратаки, так и забили гол. Но при этом, наши отдали владения. Наши ребята – молодцы, они бились, старались, могло даже повезти в конце матча, но тогда результат был бы несправедливым».