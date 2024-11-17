«Ребров – молодец». Сабо удивил реакцией на ничью сборной Украины
Бывший тренер сине-желтых похвалил команду
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью «сине-желтых» в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):
«До матча я говорил, что мы проигрываем. Почему я так говорил? Во-первых, я знаю, как трудно играть в Грузии, там бешеная поддержка болельщиков.
Во-вторых, на сегодня их футболисты сильнее наших. Но сегодня была очень хорошая игра, мне она понравилась. Ребров – молодец, он выбрал правильный план на игру, сделал акцент на контратаки, так и забили гол. Но при этом, наши отдали владения. Наши ребята – молодцы, они бились, старались, могло даже повезти в конце матча, но тогда результат был бы несправедливым».
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Гравці збірної Сакартвело індивідуально точно не слабші за українських плюс перебувають в кращій ігровій формі.
Якщо подивитися як індивідуально грають зараз картвели (грузини)... то по гравцям ми нічим не сильніша збірна. Те, що більшість українських вболівальників живуть у власних ілюзіях та фантазіях - це їх особисті проблеми.
Вимагати перемоги в Сакартвело, де Чехія з тріском програла - це звісно круто, але трошки нереально.