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  4. «Ребров – молодец». Сабо удивил реакцией на ничью сборной Украины
Лига наций
17 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 10:41
2229
4

«Ребров – молодец». Сабо удивил реакцией на ничью сборной Украины

Бывший тренер сине-желтых похвалил команду

17 ноября 2024, 10:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 10:41
2229
4
«Ребров – молодец». Сабо удивил реакцией на ничью сборной Украины
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал ничью «сине-желтых» в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«До матча я говорил, что мы проигрываем. Почему я так говорил? Во-первых, я знаю, как трудно играть в Грузии, там бешеная поддержка болельщиков.

Во-вторых, на сегодня их футболисты сильнее наших. Но сегодня была очень хорошая игра, мне она понравилась. Ребров – молодец, он выбрал правильный план на игру, сделал акцент на контратаки, так и забили гол. Но при этом, наши отдали владения. Наши ребята – молодцы, они бились, старались, могло даже повезти в конце матча, но тогда результат был бы несправедливым».

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Йожеф Сабо Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 2.0
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Комментарии 4
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Перець
То як в пісні ,а Серёжа маладец незважаючи на останнє місце в групі 
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+3
contr
Маразм в  совкового пердуна ☝️
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-2
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Nick.Grabowski
Правильний коментар від Сабо. Підтримую. 
Гравці збірної Сакартвело індивідуально точно не слабші за українських плюс перебувають в кращій ігровій формі. 
Якщо подивитися як індивідуально грають зараз картвели (грузини)... то по гравцям ми нічим не сильніша збірна. Те, що більшість українських вболівальників живуть у власних ілюзіях та фантазіях - це їх особисті проблеми. 
Вимагати перемоги в Сакартвело, де Чехія з тріском програла - це звісно круто, але трошки нереально.
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-2
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