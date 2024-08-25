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  4. ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
ATP
25 августа 2024, 12:28 |
180
0

ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно

Один из игроков попал мячом в зрительницу в неигровом моменте, но его не стали наказывать

25 августа 2024, 12:28 |
180
0
ВИДЕО. Финал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме едва не завершился досрочно
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Сонего

Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

В поединке за титул итальянец Лоренцо Сонего уверенно обыграл американца Алекса Микельсена.

Уинстон-Сейлем. Финал
Лоренцо Сонего (Италия) [10] – Алекс Микельсен (США) [11] – 6:0, 6:3

Для итальянца это был четвертый титул на уровне ATP. Микельсен проиграл все три свои матча за титул.

Интересно, что финал мог завершиться досрочно. В первом сете американец выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу. От испуга он схватился за голову, но судья на вышке Орели Торт не стала его дисквалифицировать. После разговора со зрительницей судья вынесла американцу устное предупреждение.

Отметим, что несколько недель назад на турнире в Вашингтоне канадца Дениса Шаповалова сняли с четвертьфинала из-за того, что он грубо ответил болельщику, который его провоцировал.

Getty Images/Global Images Ukraine
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ATP Уинстон-Сейлем Лоренцо Сонего Алекс Микельсен
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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