Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин

22 января завершились все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Американский теннисист Бен Шелтон в четырех сетах переиграл Лоренцо Сонего. Американец во второй раз в карьере вышел в полуфинал турниров Grand Slam.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер разгромил австралийца Алекса де Минаура. Итальянец выиграл 20 матчей из 24 на Aus Open, в частности 12 подряд. На кортах Мельбурна он защищает прошлогодний трофей. Янник в пятый раз сыграет в полуфинале мейджора.

Синнер и Шелтон пять раз играли между собой. Счет 4:1 в пользу Янника.

Днем ранее на Australian Open состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Новак Джокович и Александр Зверев.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8] – 6:3, 6:2, 6:1

Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Australian Open 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [21]

Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2]