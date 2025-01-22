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  4. Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин
Australian Open
22 января 2025, 15:06 |
1338
2

Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин

Янник уверенно переиграл Алекса де Минаура и далее сыграет против Бена Шелтона

22 января 2025, 15:06 |
1338
2
Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22 января завершились все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Американский теннисист Бен Шелтон в четырех сетах переиграл Лоренцо Сонего. Американец во второй раз в карьере вышел в полуфинал турниров Grand Slam.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер разгромил австралийца Алекса де Минаура. Итальянец выиграл 20 матчей из 24 на Aus Open, в частности 12 подряд. На кортах Мельбурна он защищает прошлогодний трофей. Янник в пятый раз сыграет в полуфинале мейджора.

Синнер и Шелтон пять раз играли между собой. Счет 4:1 в пользу Янника.

Днем ранее на Australian Open состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Новак Джокович и Александр Зверев.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8] – 6:3, 6:2, 6:1
Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Australian Open 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [21]
Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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NadalKing
Что то мне подсказывает,что настала эра доминации Синнера... Карлос на длинной и стабильной дистанции не может пока конкуренцию составить,а кто еще может я не понимаю..
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