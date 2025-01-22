Синнер разбил демона. На Aus Open определены полуфинальные пары у мужчин
Янник уверенно переиграл Алекса де Минаура и далее сыграет против Бена Шелтона
22 января завершились все матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
Американский теннисист Бен Шелтон в четырех сетах переиграл Лоренцо Сонего. Американец во второй раз в карьере вышел в полуфинал турниров Grand Slam.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер разгромил австралийца Алекса де Минаура. Итальянец выиграл 20 матчей из 24 на Aus Open, в частности 12 подряд. На кортах Мельбурна он защищает прошлогодний трофей. Янник в пятый раз сыграет в полуфинале мейджора.
Синнер и Шелтон пять раз играли между собой. Счет 4:1 в пользу Янника.
Днем ранее на Australian Open состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше прошли Новак Джокович и Александр Зверев.
Australian Open 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Алекс де Минаур [8] – 6:3, 6:2, 6:1
Бен Шелтон [21] – Лоренцо Сонего – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)
Australian Open 2025. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [21]
Новак Джокович [7] – Александр Зверев [2]
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