Определена первая полуфинальная пара Australian Open 2025 у мужчин

21 января состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии 2025 в нижней части мужской сетки.

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев в четырех сетах переиграл Томми Пола. Зверев проведет девятый полуфинал на уровне турниров Grand Slam.

10-кратный победитель Australian Open Новак Джокович в четырех партиях выбил звездного Карлоса Алькараса. Для Ноле это будет 50-й полуфинал на слэмах.

Ранее Новак и Александр играли между собой 12 раз. Счет 8:4 в пользу серба. На Aus Open они играли между собой в четвертьфинале 2021 года, тогда победу в трех сетах одержал Джокович.

22 января на АО-2025 состоятся четвертьфинальные поединки в верхней части сетки: Янник Синнер – Алекс де Минаур, Лоренцо Сонего – Бен Шелтон.

Australian Open 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3] – 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Томми Пол [12] – Александр Зверев [2] – 6:7 (1:7), 6:7 (0:7), 6:2, 1:6