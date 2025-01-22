Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала мейджора 20 января в 06:30 по Киеву
22 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится матч 1/4 финала между Беном Шелтоном (США, ATP 20) и Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55).
Поединок пройдет 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Наварро – Свентек. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча соперников. Счет 1:1.
Победитель противостояния сыграет либо против Янника Синнера (Италия, ATP 1), либо против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8).
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