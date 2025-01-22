Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится матч 1/4 финала между Беном Шелтоном (США, ATP 20) и Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55).

Поединок пройдет 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Наварро – Свентек. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет 1:1.

Победитель противостояния сыграет либо против Янника Синнера (Италия, ATP 1), либо против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8).

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