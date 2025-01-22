Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE
Australian Open
22 января 2025, 05:24 |
13
0

Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала мейджора 20 января в 06:30 по Киеву

22 января 2025, 05:24 |
13
0
Бен Шелтон – Лоренцо Сонего. 1/4 финала Aus Open. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

22 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится матч 1/4 финала между Беном Шелтоном (США, ATP 20) и Лоренцо Сонего (Италия, ATP 55).

Поединок пройдет 3-м запуском на Rod Laver Arena после игры Наварро – Свентек. Ориентировочное время начала игры – 06:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперников. Счет 1:1.

Победитель противостояния сыграет либо против Янника Синнера (Италия, ATP 1), либо против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
Эмма Наварро – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Бен Шелтон Лоренцо Сонего смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21 января 2025, 08:04 0
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»

Александр вспомнил первое поражение в любительском боксе

ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»
Футбол | 21 января 2025, 21:23 9
ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»
ШОВКОВСКИЙ: «Первые очки в 7-м туре – мы не на это рассчитывали сначала»

Коуч «Динамо» прокомментировал матч Лиги Европы против «Галатасарая»

На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21.01.2025, 12:18
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Футбол | 21.01.2025, 11:58
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
Теннис | 22.01.2025, 03:24
ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
ВИДЕО. Что это было? Украинка не пожала руку сопернице на Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 448
Футбол
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем