Дубль Суареса. Интер Майами в меньшинстве удержал победу над Цинциннати
Сергей Кривцов вышел на поле в добавленное время
Состоялся очередной тур Восточной конференции MLS. «Интер Майами» принимал «Цинциннати» и одержал непростую победу со счетом 2:0.
Уже на первой минуте счет открыл Луис Суарес, а через пять минут он же удвоил преимущество своей команды. Однако удаление Авилеса в конце тайма заставило «цепель» во второй половине больше думать об обороне, с чем они успешно справились, поскольку счет больше не менялся.
Лионель Месси до сих пор не играет из-за травмы, полученной на Копа Америка, поэтому его в заявке не было. Зато был Сергей Кривцов, вышедший на поле на замену на 90+1 минуте. Звездные эксфутболисты «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли в основе.
За «Цинциннати» играл в центре нападения Кевин Келси, однако отличиться бывший футболист «Шахтера» не сумел.
MLS. Восточная конференция
Интер Майами – Цинциннати – 2:0
Голы: Суарес, 1, 6
Luis Suárez con el gol más rápido en la historia del club 💥😮💨 pic.twitter.com/eN2ntUN4Ur— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2024
HE CAN'T STOP SCORING ⚽🔥 1️⃣8️⃣ goals and counting for @LuisSuarez9 🤯 pic.twitter.com/xinhnx3GO7— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2024
События матча
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