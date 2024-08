Дубль Суареса. Интер Майами в меньшинстве удержал победу над Цинциннати

Состоялся очередной тур Восточной конференции MLS. «Интер Майами» принимал «Цинциннати» и одержал непростую победу со счетом 2:0.

Уже на первой минуте счет открыл Луис Суарес, а через пять минут он же удвоил преимущество своей команды. Однако удаление Авилеса в конце тайма заставило «цепель» во второй половине больше думать об обороне, с чем они успешно справились, поскольку счет больше не менялся.

Лионель Месси до сих пор не играет из-за травмы, полученной на Копа Америка, поэтому его в заявке не было. Зато был Сергей Кривцов, вышедший на поле на замену на 90+1 минуте. Звездные эксфутболисты «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли в основе.

За «Цинциннати» играл в центре нападения Кевин Келси, однако отличиться бывший футболист «Шахтера» не сумел.

MLS. Восточная конференция

Интер Майами – Цинциннати – 2:0

Голы: Суарес, 1, 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

HE CAN'T STOP SCORING ⚽🔥 1️⃣8️⃣ goals and counting for @LuisSuarez9 🤯 pic.twitter.com/xinhnx3GO7