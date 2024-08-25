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МЛС США
Интер Майами
25.08.2024 02:30 – FT 2 : 0
Цинциннати
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Major League Soccer
25 августа 2024, 05:01 | Обновлено 25 августа 2024, 05:19
210
0

Дубль Суареса. Интер Майами в меньшинстве удержал победу над Цинциннати

Сергей Кривцов вышел на поле в добавленное время

25 августа 2024, 05:01 | Обновлено 25 августа 2024, 05:19
210
0
Дубль Суареса. Интер Майами в меньшинстве удержал победу над Цинциннати
Х. Интер Майами

Состоялся очередной тур Восточной конференции MLS. «Интер Майами» принимал «Цинциннати» и одержал непростую победу со счетом 2:0.

Уже на первой минуте счет открыл Луис Суарес, а через пять минут он же удвоил преимущество своей команды. Однако удаление Авилеса в конце тайма заставило «цепель» во второй половине больше думать об обороне, с чем они успешно справились, поскольку счет больше не менялся.

Лионель Месси до сих пор не играет из-за травмы, полученной на Копа Америка, поэтому его в заявке не было. Зато был Сергей Кривцов, вышедший на поле на замену на 90+1 минуте. Звездные эксфутболисты «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли в основе.

За «Цинциннати» играл в центре нападения Кевин Келси, однако отличиться бывший футболист «Шахтера» не сумел.

MLS. Восточная конференция

Интер Майами – Цинциннати – 2:0

Голы: Суарес, 1, 6

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

42’
Tomas Aviles (Интер Майами) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
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Интер Майами Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Лионель Месси видео голов и обзор Кевин Келси
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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