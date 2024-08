24 августа на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-лиги.

Астон Вилла встретится с Арсеналом. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резерве Арсенала на матч против Астон Виллы.

Стартовые составы на матч между Астон Виллой и Арсеналом

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



💪 Timber starts at the back

⚖️ Rice features in the middle

⚡️ Saka out wide



Ready to work - COME ON YOU GUNNERS!