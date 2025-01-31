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  4. Виктория: приехал игрок Миная и взяли курс на омоложение
Украина. Первая лига
31 января 2025, 13:14 |
115
0

Виктория: приехал игрок Миная и взяли курс на омоложение

Клуб Первой лиги вышел из отпуска

31 января 2025, 13:14 |
115
0
Виктория: приехал игрок Миная и взяли курс на омоложение
ФК Минай. Михаил Плохотнюк

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой Виктории уже вернулись из отпуска и в Сумах начали подготовку ко второй части сезона.

Первый этап завершится спаррингами с Полтавой (8 февраля) и Тростянцом (11 февраля). Третий сбор будет за пределами Сумщины – на загородной базе Руха в Винниках, где и запланировано больше всего контрольных поединков.

После того, как Виктория не сумела пробиться в группу «Чемпионская» клубное руководство взяло курс на омоложение состава. Команду уже покинули опытные Максим Покотилюк, Валерий Курелех и Сергей Машталир. Сейчас на просмотре находится большая группа перспективных воспитанников сумского футбола. В расположении команды также находится и Михаил Плохотнюк из Миная. Останется ли он в Виктории, станет известно после февральских контрольных матчей.

Виктория еще сохраняет шансы громко заявить о себе в розыгрыше Кубка Украины, где в четвертьфинале 2 апреля померяется силами в Черновцах с Буковиной.

Ранее мы сообщали, что сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком.

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Виктория Сумы Минай Максим Покотилюк Сергей Машталир трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Михаил Плохотнюк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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