Виктория: приехал игрок Миная и взяли курс на омоложение

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой Виктории уже вернулись из отпуска и в Сумах начали подготовку ко второй части сезона.

Первый этап завершится спаррингами с Полтавой (8 февраля) и Тростянцом (11 февраля). Третий сбор будет за пределами Сумщины – на загородной базе Руха в Винниках, где и запланировано больше всего контрольных поединков.

После того, как Виктория не сумела пробиться в группу «Чемпионская» клубное руководство взяло курс на омоложение состава. Команду уже покинули опытные Максим Покотилюк, Валерий Курелех и Сергей Машталир. Сейчас на просмотре находится большая группа перспективных воспитанников сумского футбола. В расположении команды также находится и Михаил Плохотнюк из Миная. Останется ли он в Виктории, станет известно после февральских контрольных матчей.

Виктория еще сохраняет шансы громко заявить о себе в розыгрыше Кубка Украины, где в четвертьфинале 2 апреля померяется силами в Черновцах с Буковиной.

Ранее мы сообщали, что сумская Виктория усилилась молодым центральным хавбеком.