Легенда Динамо обратился к игрокам, жаловавшимся на газон в Гамбурге

Легендарный футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил газон стадиона в Гамбурге, где «Динамо» сыграло заключительный матч основного этапа Лиги Европы против РФШ (1:0), на который жаловались многие игроки.

– Газон был не в лучшем состоянии, и тот же Ванат часто падал из-за этого, и выражал недовольство…

– Да, «Динамо» играло не на своем родном стадионе. Однако где сейчас найдешь идеальный газон? И наконец хочется спросить: а раньше на чем мы играли? Неужели до этого не приходилось выступать на сложных полях? В этом матче поле было сложным для обеих команд, и периодически падали все. Ну что ж, шипы нужно правильно подбирать. Если есть мастерство, то и такой газон не помеха для успеха, – сказал Леонид.

Ранее сообщалось, что Владислав Ванат без слов описал победу «Динамо» над РФШ, пожаловавшись на газон стадиона в Гамбурге.