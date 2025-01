Осимхен нанес больше всего ударов по воротам в основном раунде Лиги Европы

26-летний форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен совершил 42 удара по воротам в основном раунде Лиги Европы, что является самым высоким показателем среди всех игроков турнира.

30 января состоялся поединок 8-го тура ЛЕ между «Аяксом» и «Галатасараем». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами отметились Траоре и Фитц-Джим с одной стороны, и Осимхен с другой.

Лишь в 5 из 42 случаев удары Виктора завершились забитыми мячами. Следующим в списке по количеству ударов расположился Аюб Эль-Кааби (27).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Осимхен провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал один ассист. Турецкий клуб занял 14-е место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала.

⚠️ | QUICK STAT



Most shots attempted in the #UEL League phase:



• 42 – Victor Osimhen

• 27 – Ayoub El Kaabi

• 26 – Václav Černý



And Osimhen only played in 6 out of Galatasaray's 8 matches! 🤯 pic.twitter.com/gghkXTTa2C