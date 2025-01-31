«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил победу «бело-синих» над РФШ (1:0) в заключительном матче основного этапа Лиги Европы. Функционер оценил выступление киевского клуба в еврокубках.

«Эта победа нужна была, прежде всего, в психологическом плане, чтобы в хорошем настроении готовиться к матчу УПЛ. Еврокубковая эпопея была провалена полностью, – сказал Суркис.

Динамо завершило выступления в основном раунде Лиги Европы, заняв 34 строчку турнирной таблицы. Подопечные Александра Шовковского набрали всего четыре турнирных пункта за 8 сыгранных матчей.

Ранее Игорь Суркис объяснил, почему «Динамо» и «Шахтер» провально выступили в еврокубках.