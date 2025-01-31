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  4. «Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
Лига Европы
31 января 2025, 13:33 |
2120
2

«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ

Президент «Динамо» заявил, что клуб провалился в Лиге Европы

31 января 2025, 13:33 |
2120
2
«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис оценил победу «бело-синих» над РФШ (1:0) в заключительном матче основного этапа Лиги Европы. Функционер оценил выступление киевского клуба в еврокубках.

«Эта победа нужна была, прежде всего, в психологическом плане, чтобы в хорошем настроении готовиться к матчу УПЛ. Еврокубковая эпопея была провалена полностью, – сказал Суркис.

Динамо завершило выступления в основном раунде Лиги Европы, заняв 34 строчку турнирной таблицы. Подопечные Александра Шовковского набрали всего четыре турнирных пункта за 8 сыгранных матчей.

Ранее Игорь Суркис объяснил, почему «Динамо» и «Шахтер» провально выступили в еврокубках.

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Игорь Суркис Динамо Киев РФШ Рига Динамо - РФШ Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Lulinnha
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Перець
я завжди пишу психологічна налаштованність на  гру то 50 відсотків успіху
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