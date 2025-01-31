«Я очень доволен». Тренер Плимута объяснил, зачем клубу Таловеров
Мирон Муслич прокомментировал подписание украинского защитника
Главный тренер английского «Плимута» Мирон Муслич прокомментировал подписание защитника национальной сборной Украины Максима Таловерова:
«С тех пор как я присоединился к «Плимуту», я всегда говорил, что мы будем терпеливыми, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде. Мы считаем, что в лице Максима мы сделали именно это, поскольку он является командным игроком, который добавит команде роста и физической силы, но он также хорошо владеет мячом и имеет хорошие технические навыки.
Самое главное, что он хороший защитник и усилит наши возможности в защитном звене команды. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним».
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