«Я очень доволен». Тренер Плимута объяснил, зачем клубу Таловеров

Главный тренер английского «Плимута» Мирон Муслич прокомментировал подписание защитника национальной сборной Украины Максима Таловерова:

«С тех пор как я присоединился к «Плимуту», я всегда говорил, что мы будем терпеливыми, чтобы привлечь нужных игроков, которые смогут помочь команде. Мы считаем, что в лице Максима мы сделали именно это, поскольку он является командным игроком, который добавит команде роста и физической силы, но он также хорошо владеет мячом и имеет хорошие технические навыки.

Самое главное, что он хороший защитник и усилит наши возможности в защитном звене команды. Я очень рад, что пригласил его в клуб и с нетерпением жду сотрудничества с ним».