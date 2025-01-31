Динамо, обыграв РФШ, прервало сразу пять «рекордных» серий
Киевляне одержали первую с 25 февраля 2021 года победу в Лиге Европы
«Динамо», обыграв РФШ со счетом 1:0, прервало «рекордную» для украинских команд 7-матчевую домашнюю проигрышную серию в Лиге Европы. Последний раз киевляне не уходили с поля побежденными в родных стенах в этом турнире 18 февраля 2021 года – 1:1 с «Брюгге».
Завершили бело-синие и еще четыре «рекордные» серии в Лиге Европы. Общие безвыигрышную и с пропущенными голами – из 15 матчей (=2-13) и аналогичные домашние – из 10 (=3-7). Последний раз динамовцы побеждали и оставались «сухими» 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над «Брюгге» со счетом 1:0. А на своем поле – 19 сентября 2019-го – 1:0 с «Мальме» в групповом раунде.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15* (=2-13)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
30.01.2025
|
РФШ
|
1:0 (д)
|
11 (=5-6)
|
Динамо
|
30.09.1992
|
Рапид В
|
2:3 (г)
|
12.03.2009
|
Металлист
|
1:0 (д)
|
9 (=2-7)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8 (=3-5)
|
Днепр
|
27.11.1985
|
Хайдук
|
0:1 (д)
|
14.09.1993
|
Адмира-Ваккер
|
1:0 (д)
|
8 (=3-5)
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8* (=4-4)
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
7 (=2-5)
|
Ворскла
|
15.09.2011
|
Копенгаген
|
0:1 (г)
|
06.08.2015
|
Жилина
|
3:1 (д)
|
7 (=3-4)
|
Заря
|
02.11.2017
|
Герта
|
0:2 (г)
|
25.07.2019
|
Будучност
|
3:1 (г)
|
7 (=4-3)
|
Шахтер
|
03.12.2009
|
Брюгге
|
0:0 (д)
|
25.02.2016
|
Шальке
|
3:0 (г)
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15*
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
30.01.2025
|
РФШ
|
1:0 (д)
|
9
|
Динамо
|
03.11.2011
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
24.10.2013
|
Тун
|
3:0 (д)
|
9
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8*
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
8*
|
Шахтер
|
11.03.2021
|
Рома
|
0:3 (г)
|
|
|
|
7
|
Днепр
|
29.09.2005
|
Хайберниан
|
5:1 (д)
|
20.09.2007
|
Абердин
|
0:0 (г)
* серия не закончена.
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