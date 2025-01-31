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Лига Европы
31 января 2025, 13:31 | Обновлено 31 января 2025, 14:19
355
2

Динамо, обыграв РФШ, прервало сразу пять «рекордных» серий

Киевляне одержали первую с 25 февраля 2021 года победу в Лиге Европы

31 января 2025, 13:31 | Обновлено 31 января 2025, 14:19
355
2
Динамо, обыграв РФШ, прервало сразу пять «рекордных» серий
ФК Динамо

«Динамо», обыграв РФШ со счетом 1:0, прервало «рекордную» для украинских команд 7-матчевую домашнюю проигрышную серию в Лиге Европы. Последний раз киевляне не уходили с поля побежденными в родных стенах в этом турнире 18 февраля 2021 года – 1:1 с «Брюгге».

Завершили бело-синие и еще четыре «рекордные» серии в Лиге Европы. Общие безвыигрышную и с пропущенными голами – из 15 матчей (=2-13) и аналогичные домашние – из 10 (=3-7). Последний раз динамовцы побеждали и оставались «сухими» 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над «Брюгге» со счетом 1:0. А на своем поле – 19 сентября 2019-го – 1:0 с «Мальме» в групповом раунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

15* (=2-13)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

30.01.2025

РФШ

1:0 (д)

11 (=5-6)

Динамо

30.09.1992

Рапид В

2:3 (г)

12.03.2009

Металлист

1:0 (д)

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8 (=3-5)

Днепр

27.11.1985

Хайдук

0:1 (д)

14.09.1993

Адмира-Ваккер

1:0 (д)

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=4-4)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

7 (=2-5)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1 (г)

06.08.2015

Жилина

3:1 (д)

7 (=3-4)

Заря

02.11.2017

Герта

0:2 (г)

25.07.2019

Будучност

3:1 (г)

7 (=4-3)

Шахтер

03.12.2009

Брюгге

0:0 (д)

25.02.2016

Шальке

3:0 (г)

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

15*

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

30.01.2025

РФШ

1:0 (д)

9

Динамо

03.11.2011

Бешикташ

0:1 (г)

24.10.2013

Тун

3:0 (д)

9

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8*

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

8*

Шахтер

11.03.2021

Рома

0:3 (г)

7

Днепр

29.09.2005

Хайберниан

5:1 (д)

20.09.2007

Абердин

0:0 (г)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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Khafre
а так є багато причин всім папуасам зібратися на динамо-парад та відсвяткувати цю велику перемогу
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0
Khafre
Здорово, що УЄФА розширила другосортний європейський турнір Лігу Європи
а то ця серія могла тривати ще з років 5
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0
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