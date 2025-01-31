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  4. Александр КУЧЕР: «В Шахтере снова будут больше склоняться к бразильцам»
Лига чемпионов
31 января 2025, 13:51 |
479
0

Александр КУЧЕР: «В Шахтере снова будут больше склоняться к бразильцам»

Начатый Мирчей Луческу бразильский вектор с повестки дня не снимается

31 января 2025, 13:51 |
479
0
Александр КУЧЕР: «В Шахтере снова будут больше склоняться к бразильцам»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Один из знаковых футболистов в истории донецкого Шахтера, а ныне тренер Александр Кучер поделился мыслями со Sport.ua относительно заключительного матча основного раунда Лиги чемпионов, в котором «горняки» уступили дортмундской Боруссии (1:3), а также будущими перспективами горняков в 2025 году.

– Кто-то с желанием играл, а кто-то вышел на поле, видимо, не надеясь на какой-то удовлетворительный результат. Думаю, что поэтому так и сыграли, – сказал он, – В игре «горняков» были большие провалы и очень досадные ошибки в обороне, да и в середине поля также. Были и неоправданные потери мяча. Конечно, я немного разочарован. Но что поделаешь. Ребята где-то не подготовились должным образом, а может и не верили в то, что смогут в Лиге чемпионов пройти дальше. Вот такое было отношение.

– Но было несколько отрезков, в которых Шахтер напоминал о присущем ему комбинационном и остроатакующем стиле игры.

– Да, конечно, неплохие отрезки, как и голевые моменты, были. Но, к сожалению, при этом давали сопернику очень легко забивать мячи в наши ворота. Случались неоправданные ошибки, когда, скажем, где-то в середине поля недоиграли или недобирали. Но не хочется переходить на индивидуальности.

– Некоторое время Шахтер обходился без большого количества легионеров из Бразилии, которые были в наличии во времена тренерства Мирчи Луческу. И теперь, похоже, бразильский вектор снова о себе напоминает.

– Если брать этот матч, то так оно и есть. Я так понимаю, что после перехода Сикана уже уходят из клуба Зубков и Степаненко. Поэтому, вполне возможно, что в Шахтере снова будут больше склоняться к бразильцам.

– Насколько это, на ваш взгляд, может быть оправданным?

– Знаете, мне понравилось, как очень неплохо выглядят Кевин и Марлон. Было видно, каким было желание как у одного, так и у другого. Взять хотя бы Марлона. Он не бегал просто так, а всегда искал мяч, навязывал борьбу, был по-спортивному агрессивным. Парень хотел играть и быть как можно более эффективным. Даже если вспомнить эпизод с его голом. Он возник после того, как Марлон пошел в прессинг на вратаря, подкатился, прыгнул – и забил. У этого бразильца есть лидерские качества, и если так будет продолжаться и дальше, то он будет настоящим лидером команды. Повторюсь: добрых слов заслуживает и Кевин, который демонстрирует качественную игру.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома рассказал, почему Бондарь и Матвиенко продолжают «чудить» в матчах горняков на евроарене.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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