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  4. Шахтеру приписывают интерес к 21-летнему форварду сборной Танзании
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 13:00 |
424
0

Шахтеру приписывают интерес к 21-летнему форварду сборной Танзании

Клемент Мзизе якобы находится «на радарах» у донецкого клуба

31 января 2025, 13:00 |
424
0
Шахтеру приписывают интерес к 21-летнему форварду сборной Танзании
x.com/Clement_Mzize

«Шахтер» является одним из клубов, который проявляет интерес к 21-летнему форварду «Янг Африканс» и сборной Танзании Клементу Мзизе.

Помимо «горняков», как утверждают журналисты EastAfricaRadio, интерес к африканцу проявляют «Марсель», неназванные бельгийский клубы и марокканский «Видад» из Касабланки.

Также африканская пресса пишет, что щедрое предложение «Янг Африканс» по Мзизе сделал «Аль-Иттихад» из Триполи, однако форвард дал понять, что не собирается перебираться в Ливию.

Клемент Мзизе выступает за «Янг Африканс» с лета 2022 года, а в сентябре 2023-го форвард сыграл дебютный матч за сборную Танзании.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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