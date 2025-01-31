Шахтеру приписывают интерес к 21-летнему форварду сборной Танзании
Клемент Мзизе якобы находится «на радарах» у донецкого клуба
«Шахтер» является одним из клубов, который проявляет интерес к 21-летнему форварду «Янг Африканс» и сборной Танзании Клементу Мзизе.
Помимо «горняков», как утверждают журналисты EastAfricaRadio, интерес к африканцу проявляют «Марсель», неназванные бельгийский клубы и марокканский «Видад» из Касабланки.
Также африканская пресса пишет, что щедрое предложение «Янг Африканс» по Мзизе сделал «Аль-Иттихад» из Триполи, однако форвард дал понять, что не собирается перебираться в Ливию.
Клемент Мзизе выступает за «Янг Африканс» с лета 2022 года, а в сентябре 2023-го форвард сыграл дебютный матч за сборную Танзании.
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