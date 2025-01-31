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  4. Трабзонспор договорился с Зубковым, но с Шахтером – не до конца
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 13:19 |
208
0

Трабзонспор договорился с Зубковым, но с Шахтером – не до конца

Футболист согласовал с турецким клубом условия четырехлетнего контракта

31 января 2025, 13:19 |
208
0
Трабзонспор договорился с Зубковым, но с Шахтером – не до конца
shakhtar.com. Александр Зубков

Турецкая пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что вингер «Шахтера» Александр Зубков получил разрешение на ведение официальных переговоров с «Трабзонспором» об условиях личного контракта.

Отмечается, что футболист уже подписал предварительное соглашение с турками, утвердив финансовые условия потенциального сотрудничества на следующие четыре года.

Однако завершить трансфер «Трабзонспору» пока мешает отсутствие полной договоренности с «Шахтером». В частности, украинский клуб настаивает на том, чтобы 6,5 миллионов евро трансферной компенсации были выплачены ему в максимально короткие сроки, в то время как «Трабзонспор» настаивает на более длительном периоде оплаты.

Ожидается, что эта проблема будет решена сторонами в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» согласился продать Зубкова в «Трабзонспор» за 6,5 миллионов евро.

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Александр Зубков Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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