Трабзонспор договорился с Зубковым, но с Шахтером – не до конца

Турецкая пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что вингер «Шахтера» Александр Зубков получил разрешение на ведение официальных переговоров с «Трабзонспором» об условиях личного контракта.

Отмечается, что футболист уже подписал предварительное соглашение с турками, утвердив финансовые условия потенциального сотрудничества на следующие четыре года.

Однако завершить трансфер «Трабзонспору» пока мешает отсутствие полной договоренности с «Шахтером». В частности, украинский клуб настаивает на том, чтобы 6,5 миллионов евро трансферной компенсации были выплачены ему в максимально короткие сроки, в то время как «Трабзонспор» настаивает на более длительном периоде оплаты.

Ожидается, что эта проблема будет решена сторонами в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» согласился продать Зубкова в «Трабзонспор» за 6,5 миллионов евро.