«Это безумие». Легенда Ман Юнайтед дал неожиданный совет Рэшфорду

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал неочевидный совет Маркусу Рэшфорду, который не попадает в заявку «красных дьяволов» после прихода Рубена Аморима.

«Я разговаривал с Рэшфордом несколько раз и поделился с ним своими мыслями и чувствами о том, что ему нужно покинуть клуб, потому что, что бы ни происходило в его жизни и в «Манчестер Юнайтед», он уже не тот.

Ему нужно покинуть клуб ради нового начала. Тот факт, что твой тренер публично говорит, что ты неправильно тренируешься – это безумие», – сказал Руни.

В нынешнем сезоне Маркус Решфорд сыграл 24 матча. Забил 7 мячей и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро.