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  4. «Это безумие». Легенда Ман Юнайтед дал неожиданный совет Рэшфорду
Англия
31 января 2025, 12:29 |
528
0

«Это безумие». Легенда Ман Юнайтед дал неожиданный совет Рэшфорду

Уэйн Руни советует форварду сменить клубную прописку

31 января 2025, 12:29 |
528
0
«Это безумие». Легенда Ман Юнайтед дал неожиданный совет Рэшфорду
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал неочевидный совет Маркусу Рэшфорду, который не попадает в заявку «красных дьяволов» после прихода Рубена Аморима.

«Я разговаривал с Рэшфордом несколько раз и поделился с ним своими мыслями и чувствами о том, что ему нужно покинуть клуб, потому что, что бы ни происходило в его жизни и в «Манчестер Юнайтед», он уже не тот.

Ему нужно покинуть клуб ради нового начала. Тот факт, что твой тренер публично говорит, что ты неправильно тренируешься – это безумие», – сказал Руни.

В нынешнем сезоне Маркус Решфорд сыграл 24 матча. Забил 7 мячей и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро.

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Маркус Рэшфорд Уэйн Руни Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Daily Express
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