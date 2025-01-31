Оболонь – ЛКС Лодзь – 0:3. Второе поражение подряд. Видео голов и обзор

«Оболонь» провела второй спарринг на учебно-тренировочных. Подопечные Сергея Шищенко сыграли с польским клубом ЛКС Лодзь.

ЛКС Лодзь выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает девятое место.

«Оболонь» пропустила быстрый гол. Уже на 9-й секунде Норлин вывел ЛКС Лодзь вперед. На 36-й минуте «Оболонь» пропустила второй мяч. А на 75-й минуте Вздзех установил окончательный счет

«Оболонь» на сборах проиграла два матча, пропустив в сумме 6 мячей.

Товарищеский матч. 28 января. Анталия, Турция.

«Оболонь» – ЛКС Лодзь (Польша) – 0:3

Голы: Густав Норлин 1, Андреу Араса 36, Матеуш Вздзех 75

ФК Оболонь, стартовый состав: Александр Рыбка, Александр Осман, Валерий Дубко, Тарас Мороз, Петр Стасюк, Вадим Виттенчук, Виктор Близниченко, Виталий Груша, Ростислав Тарануха, Константин Бычек, Денис Теслюк.

ЛКС Лодзь, стартовый состав: Александер Бобек, Камил Данковски, Себастьян Рудол, Лукаш Вих, Матеуш Ксенжек, Матеуш Купчак, Михал Мокжицки, Кацпер Терлецкий, Густав Норлин, Енджей Зайонц, Андреу Араса.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча