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  4. Дулуб нашел причины провала Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
31 января 2025, 13:48 |
916
1

Дулуб нашел причины провала Динамо в Лиге Европы

Дулуб, как и большинство, заявил о проблемах логистики

31 января 2025, 13:48 |
916
1
Дулуб нашел причины провала Динамо в Лиге Европы
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Известный тренер Олег Дулуб оценил выступления киевского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Специалист заявил, что ожидал большего от киевского клуба.

– Какова ваша общая оценка выступлений «Динамо» в Лиге Европы? Как вы прокомментируете плохой старт, но вот неплохие два заключительных матча в исполнении команды?

– Общая картинка с 34-м местом из 36 – это неудовлетворительный результат. Я бы начал со старта в ЛЧ – очень хороший, уверенные победы, уверенные проходы, только в шаге остановились к основному этапу.

Попадание в ЛЕ – немного другая история в плане мотивации игроков. Понятно, что они настраивались на ЛЧ. Один из негативных факторов – как раз психологическая составляющая. Второй фактор уже по старту ЛЕ – я бы отметил переезды и очень плотный график матчей. В четверг игра, затем возвращение в Украину, полтора дня в автобусе, а в воскресенье/понедельник следующая игра. Это очень утомительно.

Здесь нужно было, наверное, ротировать, что в принципе Шовковский и делал. Но в таком случае связки, которые наигрывались в чемпионате Украины и приносили результат, нарушались из-за этой ротации. Еврокубковое турне, по-моему, было принесено в жертву ради УПЛ.

Что касается концовки, то последняя победа в матче с РФШ выпадает из общего контекста, потому что обе команды уже потеряли шансы на выход дальше. Боролись только за дополнительные призовые.

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Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Khafre
ніякого провалу не сталося
34 місце другосортного європейського турніру це успіх
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