Алонсо об ожиданиях от Бундеслиги: «Мы не считаем себя фаворитами»

Хаби Алонсо скептически оценивает шансы «Байера» на чемпионство.

Испанский наставник прокомментировал мнение экспертов о том, что леверкузенский клуб является фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне:

«Мнение экспертов для меня не имеет значения. Мы не считаем себя фаворитами. Главным претендентом на титул по-прежнему остается «Бавария».

Наша цель – показывать качественный футбол и успешно начать сезон. Мы стремимся к позитивному настрою, свежим идеям и правильному мышлению. Посмотрим, куда это нас приведет.

Наша задача – сохранить место в первой четверке. Это реалистичная цель. У нас хороший состав, и мы намерены прогрессировать от игры к игре», – заявил главный тренер «Байера».

В прошлой кампании «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, а «Баварию» – на 18.

Xabi Alonso on many experts saying that Leverkusen are favourites for the title this season: "What the experts say doesn't matter to me. For me we're not favourites, the favourites are still FC Bayern. We want to play well and have a good start to the season. That's our goal - to… pic.twitter.com/Zl29bkOfEP