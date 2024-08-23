Алонсо об ожиданиях от Бундеслиги: «Мы не считаем себя фаворитами»
Хаби Алонсо скептически оценивает шансы «Байера» на чемпионство
Хаби Алонсо скептически оценивает шансы «Байера» на чемпионство.
Испанский наставник прокомментировал мнение экспертов о том, что леверкузенский клуб является фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне:
«Мнение экспертов для меня не имеет значения. Мы не считаем себя фаворитами. Главным претендентом на титул по-прежнему остается «Бавария».
Наша цель – показывать качественный футбол и успешно начать сезон. Мы стремимся к позитивному настрою, свежим идеям и правильному мышлению. Посмотрим, куда это нас приведет.
Наша задача – сохранить место в первой четверке. Это реалистичная цель. У нас хороший состав, и мы намерены прогрессировать от игры к игре», – заявил главный тренер «Байера».
В прошлой кампании «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, а «Баварию» – на 18.
Xabi Alonso on many experts saying that Leverkusen are favourites for the title this season: "What the experts say doesn't matter to me. For me we're not favourites, the favourites are still FC Bayern. We want to play well and have a good start to the season. That's our goal - to… pic.twitter.com/Zl29bkOfEP— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 23, 2024
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