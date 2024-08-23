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Германия
23 августа 2024, 18:47 | Обновлено 23 августа 2024, 19:05
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Алонсо об ожиданиях от Бундеслиги: «Мы не считаем себя фаворитами»

Хаби Алонсо скептически оценивает шансы «Байера» на чемпионство

23 августа 2024, 18:47 | Обновлено 23 августа 2024, 19:05
120
0
Алонсо об ожиданиях от Бундеслиги: «Мы не считаем себя фаворитами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Хаби Алонсо скептически оценивает шансы «Байера» на чемпионство.

Испанский наставник прокомментировал мнение экспертов о том, что леверкузенский клуб является фаворитом в борьбе за титул в этом сезоне:

«Мнение экспертов для меня не имеет значения. Мы не считаем себя фаворитами. Главным претендентом на титул по-прежнему остается «Бавария».

Наша цель – показывать качественный футбол и успешно начать сезон. Мы стремимся к позитивному настрою, свежим идеям и правильному мышлению. Посмотрим, куда это нас приведет.

Наша задача – сохранить место в первой четверке. Это реалистичная цель. У нас хороший состав, и мы намерены прогрессировать от игры к игре», – заявил главный тренер «Байера».

В прошлой кампании «Байер» впервые в своей истории стал чемпионом Германии, опередив «Штутгарт» на 17 очков, а «Баварию» – на 18.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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